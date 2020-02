Australia ngừng sản xuất xe ôtô thương hiệu nội địa Holden

Xe Holden, thương hiệu ô tô nội địa tồn tại 164 năm tại Australia sẽ ngừng sản xuất vào cuối năm nay sau khi công ty General Motors sở hữu thương hiệu này tuyên bố thay đổi kế hoạch kinh doanh tại thị trường Australia và New Zealand.

Trong tuyên bố vừa đưa ra, công ty General Motors cho biết, do thương hiệu ôtô Holden không còn sức cạnh tranh tại thị trường Australia và New Zealand nên công ty quyết định ngừng sản xuất ô tô thương hiệu Holden từ năm 2021. Quyết định này sẽ khiến 800 người Australia và New Zealand đang làm việc cho thương hiệu Holden bị mất việc.

Công ty General Motors sẽ dừng sản xuất xe ô tô thương hiệu Holden.

Ôtô Holden là xe thương hiệu nội địa của Australia được thành lập từ năm 1856 và là niềm tự hào của nhiều thế hệ Australia. Nhãn hiệu ô tô này cũng từng là biểu tượng của ngành công nghiệp chế tạo máy của Australia.

Tuy vậy, hoạt động kinh doanh của xe Holden gặp nhiều khó khăn nên buộc phải ngừng việc sản xuất tại Australia vào năm 2017 do chi phí sản xuất tại đây quá cao. Trong những năm gần đây, lượng xe bán ra của Holden tại thị trường Austraia và New Zealand cũng sụt giảm nghiêm trọng. Trong đó tiêu biểu là dòng xe sedan chỉ bán được chưa đến 6.000 chiếc trong năm ngoái.

Từ thực tế này, General Motors buộc phải ngừng việc sản xuất xe ô tô thương hiệu Holden.

Phản ứng trước việc General Motors ngừng sản xuất ô tô thương hiệu nội địa Holden, Bộ trưởng công nghiệp Australia Karen Andrew gọi đây là quyết định đáng thất vọng khi làm nhiều người mất việc làm trong khi chính phủ chỉ được thông báo ít phút trước khi quyết định được chính thức công bố.

Để giúp đỡ người lao động thích ứng với cuộc sống sau khi nghỉ việc, công ty General Motors sẽ có các gói hỗ trợ và chương trình chuyển đổi việc làm, đồng thời, công ty cũng sẽ làm việc với các đại lý để đảm bảo tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho xe Holden. Chính phủ Australia sẽ làm việc chặt chẽ với công ty General Motors để đảm bảo quyền lợi của người lao động được quan tâm trong giai đoạn công ty gặp nhiều khó khăn./.