Cận cảnh Maserati Quattroporte GTS GranLusso tai Việt Nam

GTS là viết tắt của GranTurismo Sport, chiếc xe biểu tượng cho hiệu suất cao của Maserati Trong tiếng Italia, "Quattroporte" có nghĩa là "bốn cửa", ám chỉ mẫu xe thể thao với động cơ đến từ Ferrari nhưng vẫn có 4 chỗ ngồi. Lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo cảm giác mạnh mẽ cho chiếc sedan thể thao này. Đèn pha full LED với công nghệ tự điều chỉnh, giúp tăng khả năng nhìn trong đêm, dịu mắt xe ngược chiều. Quattroporte GTS là dòng xe đầu tiên của Maserati ứng dụng công nghệ điều khiển thân xe tích hợp (IVC). IVC giúp gia tăng sự an toàn, tăng cân bằng và cảm giác lái phấn khích nhờ vào khả năng thích nghi theo các điều kiện vận hành, kiểm soát động cơ và hệ thống phanh Đuôi xe không có gì được thay đổi so với Quattroporte trước đây, Cụm ống xả thể thao kép được đặt đối xứng nhau và mạ crom sáng bóng. Bên trong, nội thất được ốp gỗ và bọc da kết hợp lụa Zegna sang trọng. Tấm ốp trần và kính chống nắng được làm từ cùng một chất liệu kèm với nhãn “Ermenegildo Zegna thiết kế độc quyền cho Maserati”. Quattroporte GranLusso GTS được trang bị bảng đồng hồ giao diện lớn và màn hình TFT 7 inch kèm các phím điều khiển được tích hợp trên vô lăng. Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh vòm cao cấp Bowers & Wilkins 1.280 W với 15 loa và Subwoofer, sử dụng màng loa công nghệ sợi Kevlar cùng kỹ thuật tái tạo âm thanh trung thực với công nghệ Clari – Fi Quattroporte GTS sử dụng động cơ V8 3.8 lít do Ferrari thiết kế sở hữu công suất 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm kết hợp cùng hộp số ZF 8 cấp. Hiện giá của mẫu xe này chưa được công bố.

