Khán đài đường đua công thức 1 mang tên địa danh nổi tiếng Việt Nam

Vietnam Grand Prix (VGPC) – đơn vị tổ chức chặng đua Công thức 1 - Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix - chính thức công bố tên đường đua và khán đài là các tên tỉnh thành lớn của Việt Nam.

Thông qua các địa danh mang ý nghĩa tượng trưng cho lịch sử, văn hóa lâu đời và sự phát triển của đất nước, chặng đua công thức 1 Hà Nội sẽ góp phần quảng bá Việt Nam tới hàng triệu khán giả hâm mộ bộ môn đua xe thể thao đắt giá nhất thế giới.

Theo đó, đường đua F1 ở Việt Nam được đặt tên là Đường đua Hà Nội, thể hiện niềm tự hào của thủ đô khi đăng cai tổ chức một trong những sự kiện thể thao danh giá nhất hành tinh, xây dựng một cơ sở đua xe thể thao và giải trí mang tầm cỡ quốc tế. Đây cũng là một trong những nỗ lực quảng bá Hà Nội tới hàng triệu khán giả của F1 đang theo dõi sự kiện từ khắp nơi trên thế giới.

Kể từ đây, Hà Nội được ghi danh trên bản đồ Công thức 1 trên thế giới và được nhắc đến như một điểm đến không thể bỏ lỡ của người hâm mộ Công thức 1 nói riêng và khách du lịch quốc tế nói chung.

Đường đua Hà Nội đặt tại Mỹ Đình có chiều dài 5.607m với 23 góc cua được truyền cảm hứng từ những đường đua được coi là biểu tượng của giải đua Công thức 1. Đây là một thiết kế đường đua độc đáo, kết hợp giữa đoạn đường đua được xây dựng chuyên biệt với các đoạn đường phố hiện hữu. Đây cũng là đường đua đầu tiên do F1 phối hợp với công ty Tilke (Đức) thiết kế, hứa hẹn trở thành một trong những đường đua cảm xúc và thử thách nhất của môn thể thao này.

Với những khúc cua tốc độ cao chưa từng thấy ở những đường đua phố khác và với tận 3 điểm vượt, các tay đua chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội tranh tài gay cấn sát kề nhau. Đây sẽ là bài kiểm tra kỹ năng và sức mạnh tinh thần của các tay đua, đồng thời mang đến cho giới đam mê tốc độ một cuối tuần đầy nhiệt huyết với những màn phô diễn tốc độ ngạt thở.

Đường đua Hà Nội được thiết kế bao gồm 9 khán đài, được đặt tên theo thứ tự trải dài từ Bắc vào Nam, từ các khúc cua đầu tiên đến khúc cua cuối cùng với các tên gọi lần lượt là Khán đài Thăng Long, Hải Phòng, Hạ Long, Huế Matrix One, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ, Phú Quốc. Các tên gọi cũng được lựa chọn căn cứ trên đặc điểm của các khúc cua tại vị trí đặt khán đài.

Bà Lê Ngọc Chi, Tổng Giám đốc VGPC cho biết: "Đường đua công thức 1 được thiết kế thể hiện sự năng động, hiện đại của thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành lớn trong cả nước, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hoá, lịch sử lâu đời của dân tộc và lan toả các giá trị này tới bạn bè quốc tế".

Với việc đặt tên đường đua và các khán đài theo tên các tỉnh thành quan trọng của đất nước, VGPC khẳng định dấu ấn Việt của chặng đua, từ đó quảng bá Việt Nam đến hàng triệu người xem trên toàn thế giới.

Lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam từ ngày 3 – 5/4/2020, chặng đua Công thức 1 sẽ chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao từ các tay đua hàng đầu thế giới. Đây là chặng đua thứ ba trong Giải Vô địch Thế giới FIA F1 lần thứ 22, ngay sau chặng đua ở Melbourne (Úc), Bahrain và nằm trong nhóm mở đầu các chặng đua tại khu vực Châu Á./.

Các khán đài được đặt tên gồm:

- Khán đài Thăng Long: nằm ở vị trí vạch xuất phát, được đặt theo tên gọi cũ của Hà Nội, tượng trưng cho sự trỗi dậy và phát triển không ngừng.

- Khán đài Hải Phòng: nằm ở khúc cua số 1, được đặt theo tên thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam. Đây cũng là thành phố lớn thứ ba ở Việt Nam, thứ hai ở Miền Bắc và là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

- Khán đài Hạ Long: nằm ở khúc cua vòng cung 2-3-4, được đặt theo tên Vịnh Hạ Long, Di sản Thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận – một trong những điểm hấp dẫn du lịch hàng đầu ở Việt Nam.

- Khán đài Huế Matrix One: nằm ở khúc cua 7-8 và được đặt theo tên của cố đô Huế, di sản UNESCO ở Việt Nam. Khán đài Huế Matrix One nhận được sự đồng hành của MIK Group với dự án bất động sản The Matrix One với tầm nhìn lý tưởng thẳng xuống Đường đua Hà Nội.

- Khán đài Đà Nẵng: nằm ở khúc cua số 10 và được đặt theo tên thành phố lớn thứ tư của Việt Nam – vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - nổi tiếng với các bãi biển cát trắng, núi Bà Nà, Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn... Đây cũng là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương

- Khán đài Nha Trang: nằm ngay trước khúc cua 11, được đặt theo tên thành phố ven biển nổi tiếng với những bãi biển, địa điểm lặn và các hòn đảo nổi tiếng trong Vịnh Nha Trang. Địa danh này còn được biết đến như “Hòn ngọc của Biển Đông” với nhiều điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn du khách thế giới như Vinpearl Nha Trang…

- Khán đài Sài Gòn: nằm ở khúc cua số 12. Khán đài này được đặt tên theo tên gọi cũ của thành phố lớn nhất của Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh, và là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục quan trọng nhất của Việt Nam. Sài Gòn nổi tiếng với những địa điểm như chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà và mới nhất tòa nhà Landmark 81 cao nhất Đông Nam Á.

- Khán đài Cần Thơ: nằm ở khúc cua số 13, được đặt theo tên của thành phố hiện đại và phát triển nhất Đồng bằng Sông Cửu Long, nổi tiếng chợ nổi và các vườn trái cây trĩu quả.

- Khán đài Phú Quốc: nằm ở khúc cua số 22-23, được đặt theo tên của hòn đảo lớn nhất Việt Nam hay còn được gọi là Đảo Ngọc do sở hữu những bãi biển đẹp như tranh và các thắng cảnh như Vườn quốc gia Phú Quốc, quần đảo An Thới, Bãi Trường, Làng chài Vạn Ninh, Vinpearl Safari Phú Quốc (vườn thú bán hoang dã đầu tiên và lớn nhất Việt Nam)./.