Những mẫu xe được mong đợi tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2018

Triển lãm ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show 2018 (VMS 2018) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 24 - 28/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với sự góp mặt của 15 hãng xe thuộc VAMA và VIVA. Trong ảnh là vị trí trưng bày của các hãng tại VMS 2018. Ford Việt Nam: Với gian hàng của Ford, cái tên đáng chú ý nhất có lẽ là mẫu bán tải Ranger Raptor, bên cạnh đó còn có những mẫu xe khác như Everest 2018, Ranger 2018,... (Ảnh: Ford) Honda Việt Nam: Rất có thể hãng sẽ ra mắt mẫu xe cỡ nhỏ Brio tại triển lãm lần này. Brio là mẫu xe nằm chung phân khúc với Kia Morning, Hyundai i10, Toyota Wigo, xe có giá bán 15.400 USD tại Thái Lan. (Ảnh: Paultan) Honda cũng mang đến chiếc Civic Type R hiệu suất cao tại triển lãm năm nay. Đây là chiếc xe được nhiều người mê xe chờ đợi kể từ khi nó được ra mắt. (Ảnh: Car and Driver) Cùng với Civic Type R, một chiếc xe đua Công thức 1 của đội đua Scuderia Toro Rosso Honda cũng có thể được đem về trưng bày. (Ảnh: G-style) Nissan Việt Nam: Có lẽ chiếc xe đáng xem nhất của hãng xe Nhật tại triển lãm lần này là Nissan Terra. Chiếc SUV 7 chỗ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Ford Everest, Isuzu Mu-X. (Ảnh: Nissan Phillipines) Mitsubishi Việt Nam: Hãng sẽ mang chiếc Crossover MPV Xpander của mình đến với VMS 2018. Chiếc xe đã gây sốt khi lần đầu ra mắt thị trường nước ta hồi tháng 8. Bên cạnh Xpander, hàng loạt những mẫu xe khác của hãng như: Outlander, Mirage, Attrage, Pajero,... đều sẽ có mặt. (Ảnh: Mitsubishi) Toyota Việt Nam: Những cái tên đang "hot" như Rush, Wigo và Avanza đều sẽ có mặt bên cạnh những mẫu xe quen thuộc như Fortuner, Innova,... (Ảnh: Toyota). Bên cạnh đó, hãng cũng mang đến chiếc xe điện 3 bánh i-Road Concept. (Ảnh: Toyota) Jaguar Việt Nam: E-Pace sẽ là mẫu xe mà Jaguar ra mắt tại thị trường Việt Nam trong tuần tới. (Ảnh: Jaguar) Land Rover Việt Nam: Theo như kế hoạch, hãng sẽ giới thiệu phiên bản nâng cấp của Range Rover tại VMS lần này. Chiếc xe sẽ có giá bán khởi điểm từ 7,349 tỷ đồng. (Ảnh: Land Rover) Subaru Việt Nam: Forester mới sẽ được ra mắt với nâng cấp mạnh mẽ nhất về nền tảng công nghệ. Cụ thể, mẫu crossover này vẫn được trang bị động cơ H4 dung tích 2.0L dẫn động bốn bánh toàn thời gian, đi kèm hộp số tự động vô cấp Lineatronic, nhưng được tích hợp thêm hệ thống cảnh báo va chạm trước - Eyesight (Ảnh: Car and Driver) Audi Việt Nam: Audi A7 Sportback sẽ cùng mẫu SUV mới nhất - Q8 là hai mẫu xe sáng nhất tại gian hàng Audi trong triển lãm lần này. (Ảnh: Car and Driver) Q8 là mẫu SUV sử dụng chung khung gầm với Lamborghini Urus và Bentley Bentayga, xe sử dụng động cơ V6 3.0 lít, công suất 335 mã lực và momen xoắn cực đại 500 Nm. (Ảnh: Audi) Volkswagen Việt Nam: Touareg 2018 sẽ là mẫu SUV mà hãng xe Đức này giới thiệu tại VMS năm nay. (Ảnh: Car and Driver) Volvo Việt Nam: Hãng xe Bắc Âu có thể sẽ mang đến VMS 2018 phiên bản Hybrid của XC90. (Ảnh: Volvo). Mercedes-Benz Việt Nam: Gian hàng lớn nhất triển lãm năm nay rất có thể sẽ có sự góp mặt của S650 Maybach. Maybach S650 dùng động cơ V12 dung tích 6.0L tăng áp, đi kèm hộp số tự động 7 cấp, cùng hệ thống dẫn động cầu sau. Trang bị này giúp xe có sức mạnh 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. (Ảnh: Mercedes-Benz) Maserati Việt Nam: Hãng sẽ mang chiếc sedan hạng sang Quattroporte GTS Gran Lusso đến VMS 2018. Bên cạnh đó, Levante Trofeo rất có thể cũng sẽ góp mặt. (Ảnh Caricos)

