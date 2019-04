Ấn tượng đầu tiên về chiếc Ford Escape 2020

Chiếc xe này cũng có sẵn cả động cơ hybrid tiêu chuẩn và một động cơ plug-in hybrid, đi kèm với nhiều chế độ lái đa dạng và tính năng hỗ trợ người lái. Chiếc Escape hoàn toàn mới này mang đến một thiết kế đẹp, thể thao hơn với khả năng đưa bạn đến bất cứ hành trình nào, Chủ tịch của Ford khu vực Bắc Mỹ - ông Kumar Galhotra cho biết. “Với động cơ hybrid hàng đầu của chúng tôi, khách hàng sẽ không phải tốn thời gian tại các cây xăng nữa” - ông Kumar Galhotra cho biết thêm. Phiên bản mới thấp, rộng và dài hơn phiên bản hiện tại, chưa kể đến nó còn nhẹ hơn 90,7 kg. Lưới tản nhiệt hình thang được lấy cảm hứng từ chiếc Mustang thế hệ thứ 6, trong khi phần đầu xe được cho là “vay mượn” từ chiếc Ford GT, mặc dù vậy, chiếc crossover này vẫn khiến hầu hết chúng ta nhớ đến chiếc Ford Focus hatchback mới nhất. Theo Ford, chiếc Escape mới không chỉ mang vẻ ngoài thể thao mà còn khiến người lái thoải mái – nhà sản xuất xe hơi khẳng định đây là chiếc Escape thú vị nhất từ trước đến nay. “Chiếc xe này hoạt động không giống như bất cứ chiếc Escape nào trước đó. Nó nhanh, nhạy và theo đúng tiêu chuẩn đặt ra của 3 thế hệ Escape trước đó” - ông Jim Hughes - kỹ sư trưởng của dự án sản xuất Escape cho biết. Động cơ EcoBoost 2.0 L mới có sẵn trên phiên bản Titanium cho công suất 250 mã lực và mô men xoắn 372 Nm, khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h nhanh hơn 10% so với phiên bản trước đó. Với cấu hình phù hợp, Escape 2020 có khả năng kéo lên tới 1.587 kg. Trong khi đó, động cơ EcoBoost turbocharged 1.5 L 3 xi lanh hoàn toàn mới là tiêu chuẩn trên phiên bản S, SE và SEL sản sinh công suất 180 mã lực và mô men xoắn 240 Nm, với khả năng kéo là 907 kg. Về mức độ tiêu thụ nhiên liệu, động cơ EcoBoost 1.5 L có thể tắt một trong các xi lanh của nó trong 14 mili giây. Hơn thế nữa, khách hàng có thể cân nhắc động cơ hybrid Atkinson 2.5 L hoàn toàn mới, kết hợp với hộp số biến thiên liên tục điện tử. Phiên bản dẫn động cầu trước này được cho là có khả năng sản sinh công suất 198 mã lực và có vận tốc tối đa 136 km/h ở chế độ EV. Biến thể plug-in hybrid được trang bị trên tất cả các phiên bản trừ S và SE Sport. Sẽ mất từ 10 đến 11 giờ để sạc đầy pin bằng bộ sạc Level 1 110 V, với bộ sạc Level 2 240V thời gian đó có thể rút ngắn đi còn 3,5 giờ. Cả 2 phiên bản hybrid có 4 chế độ EV: Auto EV (xe quyết định khi nào chạy bằng xăng hoặc điện), EV Now (người lái chọn lái hoàn toàn bằng điện), EV Later (chạy bằng xăng để tiết kiệm điện) và chế độ EV hoàn toàn mới, người lái có thể tiếp tục sạc pin trong khi lái “tạo điện trên mỗi dặm” để dùng sau này. Với phiên bản chạy xăng, không gian cốp là 1.061 L trong khi đó pin dạng vali của chiếc hybrid thông thường chỉ bằng 1/3 kích thước của chiếc Escape Hybrid cũ. Bằng cách đó, chiếc Escape Hybrid mới có nhiều không gian hơn phiên bản cũ mặc dù chiều cao có bị ngắn lại đôi chút. Phiên bản Titanium được trang bị hệ thống hiển thị head-up mới, lần đầu tiên được sử dụng trên Ford thị trường Bắc Mỹ. Tiếp theo là hỗ trợ đậu xe chủ động 2.0 và hỗ trợ lái, Ford Co-Pilot 360, đi kèm với những công nghệ thông minh khác như điều khiển hành trình thích ứng với Stop-and-Go và cảnh báo làn đường. Về khả năng kết nối, FordPass Connect là trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản và cung cấp cho người dùng Wi-Fi 4G LTE cho tối đa 10 thiết bị di động. Bạn cũng có thể sạc không dây, màn hình cảm ứng 8 inch (tiêu chuẩn cho các mẫu SE trở lên), cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch có sẵn và phần mềm SYNC3 với điều hướng Apple CarPlay, Android Auto, Ford Alexa và Waze. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là hệ thống âm thanh B & O 10 loa 575 watt có sẵn. Ford Escape Escape hoàn toàn mới gồm các phiên bản: S, SE, SE Sport, SEL và Titanium, sẽ được lắp ráp tại nhà máy Louisville ở Kentucky (Mỹ). Phiên bản chạy xăng và hybrid thông thường sẽ có mặt tại các showroom trong mùa thu năm này còn phiên bản plug-in hybrid sẽ cập bến vào mùa xuân năm sau. 431f0ef2dcabbb41055d53ec4bee1e1c/5cad21d8/2019_04_06/30IJcXo9FAmUewolg2nzYA/2020_Ford_Escape__Driving__Interior.mp4

