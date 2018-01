Bộ đôi R8 V10 Plus và Aston Martin Vanquish xuống phố bằng xe cứu hộ

Bộ đôi này xuống phố bằng xe cứu hộ thay vì đi bình thường như những chiếc siêu xe khác. Được biết, hai siêu xe trên chỉ được đưa đi dự sự kiện chứ chưa thực sự có chủ sở hữu. Hai siêu xe được đưa đi dự sự kiện tại một cơ sở sản xuất thuộc Q12 (TP HCM). Audi R8 với lớp decal màu vàng nhám thay cho màu sơn đen bóng nguyên bản. Audi R8 V10 Plus sở hữu động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L giống với Lamborghini Huracan. Công suất cực đại đạt 610 mã lực và 560Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h Tại Việt Nam, giá của Audi R8 V10 Plus dao động từ 12 - 15 tỷ đồng. Cùng xuất hiện với Audi R8 V10 Plus là chiếc Aston Martin Vanquish cũng được đổi màu với bộ decal đỏ nhám lạ mắt. Đây cũng là chiếc Aston martin Vanquish bản mui xếp Volante duy nhất ở Việt Nam. Cả hai chiếc xe được vận chuyển từ showroom Q5(TP HCM) đến một cơ sở sắp khai trương tại Q12. Aston MArtin Vanquish thế hệ mới sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.0 lít, công suất 568 mã lực. Sức mạnh trên được truyền qua hộp số ZF đến cầu sau, xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/h trong 3,6 giây và tốc độ tối đa 324 km/h

