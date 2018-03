Cận cảnh Honda Civic 1.8E giá 758 triệu đồng tại Việt Nam

Phiên bản 1.8E dường như không có sự khác biệt về thiết kế so với bản 1.5 Turbo, chiếc xe trong bài được trang bị gói nâng cấp Modulo. So với phiên bản 1.5 Turbo, bản 1.8E sẽ không có cửa sổ trời, trang bị trên xe cũng không nhiều như "người anh em" Đèn xe không được trang bị Full LED như bản 1.5 Turbo mà chỉ là dạng đèn bi halogen. Trong khi đó cụm đèn hậu vẫn giữ nguyên dạng LED như phiên bản 1.5 Turbo. Xe sử dụng bộ mâm 16 inch có thiết kế giống với bản 1.5 Turbo. Không gian nội thất xe tổng thể không thay đổi, tuy nhiên trang bị trên phiên bản này ít hơn so với bản Turbo. Vô lăng bọc da tích hợp các nút bấm tương tự phiên bản 1.5L Turbo và có lẫy chuyển số phía sau. Ghế xe được bọc da với tông màu đen làm chủ đạo. Hàng ghế sau rộng rãi, đủ chỗ cho 3 người ngồi thoải mái. Đi cùng là cửa gió điều hòa phía sau. Cụm đồng hồ không phải điện tử hoàn toàn như bản 1.5 Turbo. Xe được trang bị các công nghệ an toàn như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, ổn định thân xe điện tử... Cụm điều khiển trung tâm của Civic 1.8E sử dụng màn hình hiển thị kích thước nhỏ hơn, nhiều nút bấm hơn. Xe vẫn đầy đủ các kết nối Bluetooth, USB, AUX... Civic 1.8E sử dụng động cơ xăng 1.8 lít i-VTEC, hút khí tự nhiên, công suất 139 mã lực và mô men xoắn cực đại 174 Nm. Hộp số CVT, tích hợp các tính năng phanh điện tử, tự động giữ phanh... Phiên bản Civic 1.8 E sẽ có giá bán 758 triệu đồng tại Việt Nam và sẽ đến tay người tiêu dùng trong quý II năm nay.

