Điểm qua 10 mẫu xe gia đình tốt nhất 2018

Chevrolet Trailverse 2018: Mẫu xe gia đình cỡ lớn của Chevrolet được trang bị 3 hàng ghế với 8 người ngồi thoải mái. Xe trang bị hệ thống camera 360 độ quan sát toàn cảnh và đặc biệt là tính năng “nhắc nhở ghế sau” đề phòng trẻ nhỏ bị bỏ quên trong xe. Ford Edge 2018: Dù không phải là một chiếc xe lớn, tuy nhiên, Edge vẫn vừa với 5 thành viên gia đình. Do thân hình bé, nên xe có thể dễ dàng đỗ được ở nơi chật hẹp. Xe được trang bị tính năng mở cốp tự động và chìa khóa thông minh MyKey. Honda CR-V 2018: Phiên bản 2018 của xe đánh dấu bằng sự xuất hiện của hàng ghế thứ 3. Ngoài ra xe còn được trang bị nhiều tính năng an toàn như camera lùi, cảnh báo buồn ngủ, đai an toàn cho trẻ em,... Ford Expedition 2018: Giống với Trailverse, Expedition là mẫu xe gia đình cỡ lớn, có thể chở tối đa 8 người một cách thoải mái. Xe ghi điểm nhờ dàn âm thanh Bang & Olufsen 12 loa, 6 ổ cắm USB, 4 ổ điện 12V và 1 ổ cắm 110V tiện dụng cho những chuyến đi dã ngoại. Honda Odyssey 2018: Là mẫu minivan gia đình bán chạy nhất tại thị trường Mỹ, Honda Odyssey sở hữu không gian cực kỳ rộng rãi với sức chứa 7 người. Xe được trang bị hệ thống đỗ xe thông minh, đai an toàn cho trẻ em và 2 chế độ lái Econ Mode và Eco Coaching giúp người dùng tiết kiệm nhiên liệu. Toyota Camry 2018: Xe có thiết kế mang hơi hướng thể thao hơn so với những người tiền nhiệm, bên cạnh đó Toyota cũng không quên trang bị những tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh điện tử, hệ thống ngăn ngừa va chạm với người đi bộ và hệ thống cảnh báo chệch làn đường. BMW X5 2018: Xe có không gian cabin thoải mái cho 5 người ngồi, cùng với đó là ngoại hình khỏe khoắn, sở hữu nhiều công nghệ cao như camera 360 độ, điều hòa tự động 3 vùng. Mercedes GLE 2018: Xe có ngoại hình cực kì thể thao, tuy nhiên, để ngồi rộng rãi thì xe chỉ đáp ứng được cho 4 người. Ở phiên bản lần này, xe được trang bị hệ thống sưởi cho cả hàng ghế phía trước và phía sau, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng cùng chức năng mở cốp tự động. Audi Q5 2018: Xe phù hợp với gia đình có 5 thành viên, được đánh giá cao về độ an toàn bởi Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS). Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, máy tính bảng cho hàng ghế sau, chức năng tương thích với Apple CarPlay và Android Auto. Audi A6 2018: Vẫn giữ được thiết kế thể thao như những phiên bản trước, tuy nhiên, phiên bản 2018 được trang bị nhiều tính năng an toàn hơn, như hỗ trợ Audi AI giúp đỗ xe tự động, điều khiển từ xa,...

