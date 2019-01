Doanh số phân khúc xe bán tải tăng mạnh cuối năm

PC_Article_AfterShare_1

Trong tháng cuối cùng của năm 2018, phân khúc bán tải tại Việt Nam bât ngờ tăng trưởng đột biến với 3.348 xe bán ra, tăng hơn 150 xe so với tháng 11/2018.

Theo giới kinh doanh nhận định, doanh số xe bán tải tăng mạnh tháng cuối năm 2018 là do nhu cầu mua xe đi Tết của người dân; bên cạnh đó là tâm lý nhiều người sợ phí trước bạ của xe bán tải sẽ tăng vào năm 2019.

Trong đó, sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất tiếp tục là mẫu Ford Ranger với 1.928 xe được bán tra thị trường trong tháng 12/2018, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Ranger giữ vững ngôi vị là chiếc bán tải bán chạy nhất tại Việt Nam trong năm 2018 với doanh số cả năm lên tới 8.675 chiếc.

Ford Ranger tiếp tục là mẫu bán tải bán chạy nhất phân khúc năm 2018.

Giảm 96 xe (tương đương với 15,9%) so với tháng 11/2018, nhưng Chevrolet Colorado vẫn đứng ở vị trí thứ 2 khí bán được 505 xe trong tháng cuối năm 2018.

Ở vị trí thứ 3 đã có sự thay đổi khi, Toyota Hilux có một tháng kinh doanh khá tốt, với hơn 450 xe bán ra, nhiều hơn tháng trước đó 233 xe, tăng 107,3%. Đây có thể là một kết quả kinh doanh ấn tượng của mẫu xe này dịp cuối năm, vì trước đó, doanh số hàng tháng của mẫu xe này chỉ ở mức vừa phải (vị trí thứ 5, thứ 6 trong bảng xếp hạng doanh số xe bán tải hàng tháng của năm 2018).

Xếp thứ 4 là mẫu Mitsubishi Triton với doanh số 309 xe được bán ra trong tháng 12/2018. So với tháng 11/2018, kết quả này giảm 19 xe, tương đương 5,79 %. Tuy nhiên, trong tháng 1 tới đây, với việc tung ra phiên bản mới của Mitsubishi Triton với động cơ Mivec tiên tiến nhất, có thể sẽ giúp doanh số mẫu xe này tăng trưởng và có thể vươn lên vị trí thứ ba vừa bị Toyota Hilux giành mất ở tháng này.

Mitsubishi Triton mới hứa hẹn sẽ giúp doanh số của mẫu xe này trong thời gian tới.

Cùng với Triton, trong tháng 12/2018, Mazda BT-50 cũng giảm 125 xe (tương đương 48,4%) so với trước khi chỉ đạt doanh số 133 xe được bán ra. Đây là mẫu xe đã được nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam từ tháng 8/2018 sau thời gian gián đoạn do vướng mắc Nghị định 116.

Mặc dù đã tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ nhưng có lẽ hai đối thủ thực sự như Ranger, Colorado đã thành công trong việc khẳng định tên tuổi nên Mazda BT-50 vẫn không chiếm được lòng tin của người tiêu dùng.

Vị trí cuối cùng trong bảng danh sách xếp hạng top những mẫu bán tải bán chạy trong phân khúc vẫn là cái tên quen thuộc Isuzu D-Max với 22 xe. So với tháng 11/2018 (46 xe) mẫu xe này tiếp tục sụt giảm mạng tương đương với 52,1%.

Theo anh Nguyễn Văn Hùng (chủ một đại lý kinh doanh xe tại Hà Nội) cho biết, không chỉ tháng 12/2018 doanh số của dòng xe bán tải tăng mạnh mà khoảng thời gian đầu năm 2019 cũng hứa hẹn sẽ là dịp để các đại lý kinh doanh xe thúc đẩy doanh số của dòng xe này. Do Tết đang cận kề, nhu cầu mua xe của nhiều gia đình tăng cao và nguồn cung của các mẫu xe bán tải hiện cũng đã được khai thông.

Bộ Tài chính đã đề xuất về dự thảo tăng lệ phí trước bạ đối với dòng bán tải chở hàng dưới 1,5 tấn và 5 chỗ trở xuống.

Bên cạnh đó, việc Bộ Tài chính đã đề xuất về dự thảo tăng lệ phí trước bạ đối với dòng bán tải chở hàng dưới 1,5 tấn và 5 chỗ trở xuống. Theo đó, lệ phí trước bạ đối xe bán tải đăng ký lần đầu tiên sẽ tăng lên bằng 60% lệ phí trước bạ của dòng xe con, nằm trong khung 10-15%.

Đối với xe bán tải đăng ký từ lần 2 trở đi, mức phí sẽ giảm xuống 2%. Nếu dự thảo này được Chính phủ thông qua, người tiêu dùng Việt sẽ phải đóng lệ phí trước bạ lần đầu cao gấp 3-4 lần so với hiện tại, đồng nghĩa với giá xe bán tải sẽ tăng lên.

Vì vậy, theo anh Hùng, thông tin này cũng khiến tâm lý nhiều người đang có dự định mua dòng xe này đưa ra quyết định sớm hơn để tránh thuế, phí.

"Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng nên tìm hiểu kỹ và lựa chọn mẫu xe phú hợp không nên quá vội để phải mất thêm tiền cho việc mua xe trước Tết do một số đại lý "lợi dụng" ép mua phụ kiện, kênh giá..." - anh Hùng chia sẻ./.

Nếu tính tổng doanh số xe bán tải năm 2018 cchỉ đạt 18.491 xe, giảm tới 5.766 xe so với năm 2017, đây là mức sụt giảm lớn nhất trong vòng 3 năm trở lại đây (các năm 2016 và 2017 doanh số đều đạt doanh số trên 23.000 xe).

Lý giải sự sụt giảm này chủ yếu do nguồn cung bị thiếu hụt do đầu năm 2018, hầu hết các mẫu xe bán tải đều bị vướng mắc các giấy tờ liên quan đến Nghị định 116/2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu linh kiện và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 116 để nhập xe.

Đến tận tháng 6/2018, các doanh nghiệp mới có thể nối lại việc cung cấp xe cho thị trường (đầu tiên là Chevrolet Colorado). Và cho đến tháng 9/2018, mới có thêm các mẫu xe khác nối lại việc nhập khẩu - Ford Ranger, Toyota Hilux, Mazda BT-50…

