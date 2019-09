Ford Tourneo chốt giá từ 990 triệu đồng tại Việt Nam

Ford Việt Nam chính thức công bố về sự ra mắt dòng xe Ford Tourneo hoàn toàn mới – dòng xe đa dụng 7 chỗ (MPV) – được sản xuất tại nhà máy Ford ở Hải Dương.

Ford Tourneo có hai phiên bản là Titanium và Trend, đều được trang bị động cơ xăng Ecoboost 2.0L, dẫn động cầu trước, hộp số tự động 6 cấp thủy lực, hệ thống treo sau khí nén điện tử, hướng đến phân khúc vận tải hành khách cao cấp.

Ford Tourneo mới



Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu thẳng đứng cùng thanh nẹp crom ở giữa.

Về thiết kế, Ford Tourneo mới có thiết kế “Dramatic” giống như các dòng xe du lịch đậm chất thể thao của Ford, với một lưới tản nhiệt hình lục giác to lớn năng động. Cặp đèn pha với dải đèn Led ban ngày vuốt nhẹ dọc theo mũi xe. Hốc hút gió và cụm đèn chiếu sáng thiết kế lớn, kết hợp các đường viền mạ crom quanh đèn sương mù, cột đèn hậu ốp đứng hai bên đuôi xe tạo nét sang trọng và cá tính.

Hông xe là một hình khối vuông vức liền mạch với kiểu cửa trượt mở cả hai bên thuận tiện, đi kèm bậc bước chân dày dặn bọc crom. Gương chiếu hậu bên ngoài thiết kế lớn, điều chỉnh điện, kết hợp gương cầu phía dưới tăng thêm góc quan sát. Cửa sổ sử dụng chất liệu kính tối màu cao cấp, thiết kế tràn viền kéo dài liền mạch từ phía trước ra phía sau.

Hông xe là một hình khối vuông vức liền mạch với kiểu cửa trượt mở cả hai bên.

Ford Tourneo có kích thước tổng thể lần lượt dài x rộng x cao là: 4.976mm x 2.095mm x 1.990mm. Chiều dài cơ sở 2.933mm và khoảng sáng gầm xe 149mm.

Về nội thất, Ford Tourneo được trang bị ghế lái và vùng điều khiển gồm bệ cần số, màn hình và bảng điều khiển hoàn toàn mới... tăng cường tính tiện dụng với không gian lái rộng rãi, tầm nhìn và góc lái thoáng và dễ sử dụng với màn hình màu cảm ứng 7 inch nổi có thể xem video từ nguồn USB (phiên bản Titanium).

Không gian nội thất hiện đại trên Ford Tourneo mới.

Ford Tourneo mới có 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ 2 bố trí 2 ghế độc lập, có thể thay đổi tiến lùi đến 200mm. Hàng ghế thứ 3 có 3 chỗ với khoảng rộng chân, vai đầu thoải mái cho cả những hành khách cao lớn. Đặc biệt, hàng ghế thứ 3 có thể gập độc lập từng lưng ghế phẳng xuống như mặt bàn, hoặc gỡ bỏ khi cuộn lật lên theo tỉ lệ 60/40 cho phép hành khách có thêm không gian chứa đồ.

Ghế lái của Tourneo có thế chỉnh điện 10 hướng ở bản Titanium và chỉnh cơ 6 hướng ở bản Trend. Hệ thống điều hòa cũng được cải tiến giúp làm mát nhanh hơn với 2 dàn lạnh, 2 vùng khí hậu trước và sau, 3 khoang thổi gió với cửa gió mặt và chân riêng biệt. Hệ thống âm thanh 6 loa được bố trí đều quanh xe. Ngoài ra vô lăng rất gọn, dày dặn đi kèm nút điều khiển, chỉnh 4 hướng và bọc da êm ái. Ford Tourneo cũng có cửa sổ trời điều khiển điện cả 2 phiên bản.

Xe được bố trí 7 ghế rộng rãi.

Đồng thời, Tourneo cũng được trang bị hệ thống treo khí nén điện tử tự động điều chỉnh lượng khí thích ứng với tải trọng xe, hấp thụ các rung động từ mặt đường tạo sự êm dịu tối đa cho những người trên xe đồng thời tăng độ ổn định khi xe chạy tốc độ cao. Hệ thống treo trước của Ford Tourneo độc lập kiểu McPherson kết hợp hệ thống khung phụ và thanh cân bằng ngang, giảm chấn thủy lực.

Về động cơ, Ford Tourneo áp dụng công nghệ động cơ Ecoboost mới nhất - động cơ 2.0L Ecoboost I4, cho công suất 200 mã lực, mô men xoắn 300 Nm. Đi cùng là hộp số tự động thủy lực 6 cấp, hộp số này cũng có tích hợp chức năng số tay (M) phù hợp với đường đèo dốc.

Tại Việt Nam Ford Tourneo sẽ có 2 phiên bản: Titanium và Trend.

Về an toàn, Ford Tourneo (Titanium) được trang bị hệ thống 6 túi khí; Dây an toàn 3 điểm; Khoá an toàn Isofix ghế trẻ em. Cùng với đó là gói công nghệ an toàn theo hệ thống Bosch 9.1 gồm: Hệ thống ga tự động; 8 cảm biến cảnh báo va chạm và camera hỗ trợ đỗ xe; Hệ thống phanh ABS, EBD; Hệ thống cân bằng điện tử ESP, chống trơn trượt TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA…

Tại Việt Nam Ford Tourneo sẽ có 2 phiên bản: Titanium và Trend đi cùng lựa chọn 5 màu gồm: Trắng, nâu, đen, bạc và ghi xám. Mức giá bán lần lượt là 999.000.000 đồng cho bản Trend và 1,069 tỷ đồng cho bản Titanium (đã bao gồm VAT)./.