Giá bán ô tô mẫu sedan hạng D tại Việt Nam sau những đợt giảm giá

1. Toyota Camry: Hiện mẫu xe đang được các đại lý giảm giá thấp nhất 15 triệu cho đến 50 triệu đồng, giá xe còn vào khoảng từ 947 triệu đồng đến 1,252 tỷ đồng so với 997 triệu đồng đến 1,309 triệu đồng như trước đây. Toyota Camry hiện được bán với 3 phiên bản 2.5Q, 2.5G và 2.0E. Camry 2017 sử dụng động cơ 2.EL, hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép VVT-iW, phun xăng trực tiếp D-4S cho phiên bản 2.0E; động cơ 2.5L, 4 xylanh thẳng hàng, hệ thống điều phối van biến thiên kép (Dual VVT-i) cho phiên bản 2.5G, 2,5Q. Cả 3 phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp cùng hệ thống dẫn động cầu trước. 2. Mazda 6: Mức giá hiện tại của Mazda 6 dao động từ mức 830 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều mẫu xe Mazda 6 sản xuất 2016 vẫn còn tồn hàng tại các đại lý chính hãng này công bố mức giá giảm xuống ngưỡng thấp kỷ lục. Phiên bản thấp nhất là bản 2.0L đang được thanh lý với mức giá 830 triệu (thấp hơn 19 triệu so với giá niêm yết hiện nay), bản 2.0L Premium còn 879 triệu đồng thấp hơn trước đây 20 triệu đồng, bản cao cấp nhất được bán với giá 979 triệu đồng thấp hơn giá cũ 20 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.0 lít công suất 153 mã lực mô-men xoắn cực đại 200 Nm và phiên bản dung tích 2.5 lít công suất 185 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250Nm. Cả hai đều được tích hợp công nghệ Skyactiv. 3. Nissan Teana: Chiếc xe được Nissan Việt Nam điều chỉnh giá bán lại ở mức 1,299 tỷ đồng, giảm 191 triệu đồng so với 1,49 tỷ đồng như trước đây. Nissan Teana trang bị động cơ 4 xi-lanh có dung tích 2,5 lít, cho công suất cực đại 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 243 Nm. Cùng với đó là hộp số tự động vô cấp XTronic-CVT. Xe còn có tùy chọn động cơ 3,5 lít với công suất mạnh mẽ hơn. 4. Volkswagen Passat: Cũng là xe Đức nhưng Volkswagen Passat được coi là một mẫu xe "bình dân". Xe hiện được khuyến mãi giá bán lên đến 100 triệu đồng. Giá xe còn 1,35 tỷ đồng thay vì 1,45 tỷ như trước đây. Xe sử dụng động cơ 4 xylanh dung tích 1.798cc, công suất cực đại của xe đạt 180 mã lực và mômen xoắn cực đại đạt 250Nm. Xe đi chung với hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp. 5. Hyundai Sonata: Mẫu xe được nhập khẩu chính gốc Hàn Quốc này vẫn không có bất kì thay đổi về giá bán nào kể từ khi ra mắt năm 2014 với mức giá 1,06 tỷ đồng cho phiên bản 2.0T duy nhất. Thiết kế của xe vẫn còn đẹp và hiện đại. Hyundai Sonata trang bị động cơ xăng 2.0 DOHC với Dual CVVT, đi cùng với hộp số tự động 6 cấp cho công suất 157 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 196Nm. 6. Honda Accord: Mẫu xe được ưa chuộng ở khá nhiều nước trên thế giới nhưng không để lại nhiều dấu ấn kể từ khi ra mắt phiên bản mới tại Việt Nam. Sau nhiều lần giảm giá, mức giá hiện tại của Honda Accord hiện còn 1,06 tỷ đồng. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.935mm x 1.850mm x 1.485mm. Sử dụng động cơ 2.4 lít DOHC, công suất cực đại 175 mã lực và mômen xoắn cực đại 225Nm. Đi kèm hộp số tự động 5 cấp. 7. Kia Optima: Bản 2.0 AT của xe từng được công bố với mức giá bán thấp hơn cả Mazda 3 với chỉ 749 triệu đồng. Còn bản cao cấp hơn là 2.0 ATH có giá lên đến 879 triệu đồng. Bản 2.4L không có nhiều thay đổi về giá khi chỉ giảm từ 969 triệu đồng xuống 949 triệu đồng. Riêng phiên bản Kia Optima 2.0 AT 2016 được một số đại lý báo giá ở mức 719 triệu đồng. Xe được giới thiệu với 2 phiên bản động cơ, phiên bản động cơ 2.0L cho công suất 152 mã lực và mômen xoắn 194 Nm. Phiên bản động cơ 2.4L cho công suất 176 mã lực và mômen xoắn 228 Nm, cả 3 phiên bản đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

