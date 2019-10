Hình ảnh chi tiết Ford Tourneo giá hơn 1 tỷ đồng

Về an toàn, Ford Tourneo (Titanium) được trang bị hệ thống 6 túi khí; Dây an toàn 3 điểm; Khoá an toàn Isofix ghế trẻ em. Cùng với đó là gói công nghệ an toàn theo hệ thống Bosch 9.1 gồm: Hệ thống ga tự động; 8 cảm biến cảnh báo va chạm và camera hỗ trợ đỗ xe; Hệ thống phanh ABS, EBD; Hệ thống cân bằng điện tử ESP, chống trơn trượt TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA…/.