Hình ảnh chi tiết Lexus ES 2019 vừa trình làng tại Trung Quốc

Mẫu sedan thế hệ thứ sáu của ES vừa được Lexus ra mắt tại Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Kinh 2018 (Trung Quốc) với thiết kế mới và trang bị nhiều công nghệ hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Lexus ES 2019 sẽ gồm 3 phiên bản: ES 350, ES 300h và ES 350 F Sport lần đầu tiên được giới thiệu. Được xây dựng trên nền tảng kiến trúc toàn cầu hoàn toàn mới GA-K, Lexus ES thế hệ mới dài hơn 66mm, rộng hơn 46mm (1,8 inch) và trục cơ sở tăng thêm 51mm so với mẫu cũ. Vẻ ngoài của Lexus ES 2019 có nhiều điểm tương đồng với "đàn anh" - LS. Lexus cũng giới thiệu 2 thiết kế lưới tản nhiệt khác nhau cho ES mới. Bản ES 350 tiêu chuẩn và ES 300h sử dụng lưới tản nhiệt với các thanh sắp xếp theo chiều đứng. Bản thể thao ES 350 F SPORT có lưới tản nhiệt mang hình thoi đan xen nhau. Hệ thống đèn đèn pha và đèn định vị LED được gộp vào nhau giống với mẫu LS. Đuôi xe được thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn khiến nhiều người phải chú ý. Nổi bật là cụm đèn hậu LED sắc sảo, tinh tế. Bên cạnh những thay đổi ở ngoại thất, nội thất xe cũng được thiết kế lại mang tới cảm giác sang trọng, hiện đại với nhiều chi tiết trang trí bằng nhôm và gỗ thật. Tất cả được thiết kế gọn gàng và hợp lý hơn thế hệ trước. Bảng taplo tập trung vào người lái với một màn hình 8.0 inch đặt phía trên trên bảng điều khiển. Tuy nhiên, khách hàng có thể yêu cầu lắp đặt một màn hình có kích thước lớn hơn - 12,3 inch. Và Lexus cũng tích hợp Apple CarPlay cho ES 2019. Ngoài ra, chiếc xe này còn đi kèm với ứng dụng Amazon Alexa và điểm truy cập wi-fi. Cụm đồng hồ phía sau vô-lăng mang phong cách thể thao và tính năng hiển thị kính lái HUD đem lại tiện dụng. Cùng với đó là ghế ngồi bọc da cao cấp tích hợp chỉnh điện. Về động cơ, Lexus ES 2019 vẫn sử dụng động cơ V6 3.5 từ thế hệ trước nhưng sức mạnh được nâng cấp lên 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại 362 Nm. Phiên bản hybrid 300h được trang bị gói công nghệ bao gồm một pin hybrid nicken-kim loại hoàn toàn mới nhỏ gọn hơn, một động cơ điện nhỏ và nhẹ hơn cùng một động cơ Atkinson 4 xy lanh 2.5 hoàn toàn mới. Công suất tổng cộng mà chiếc xe hybrid này có thể sản sinh là 215 mã lực, tăng thêm 15 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng giảm từ 5,88 l/100 km xuống còn 5,35 l/100 km. Đi cùng là hộp số tự động 8 cấp mới cũng sẽ thay thế hộp số 6 cấp cũ và hệ thống dẫn động cầu trước. Nhưng, khả năng một tùy chọn hệ thống truyền động bốn bánh toàn thời gian cũng sẽ được thêm vào danh sách tính năng cung cấp cho khách hàng. Lexus ES 2019 được trang bị 3 chế độ lái: Eco (tiết kiệm), Normal/Custom (Bình thường/tùy chỉnh) và chế độ Sport+ (thể thao) dành cho phiên bản F Sport giúp người lái có những cảm giác phấn khích Về trang bị an toàn, ES 2019 sẽ được cung cấp gói Lexus Safety System+ 2.0 đi kèm hệ thống cảnh báo va chạm trước có tính năng phát hiện người đi xe đạp vào ban ngày. Trong khi đó, phiên bản F Sport sẽ đi kèm với hệ thống treo chủ động thích ứng AVS giống với mẫu LC Coupe. Và tính năng nâng cấp âm thanh động cơ Engine Sound Enhancement giúp dẫn truyền âm thanh động cơ vào thẳng cabin. Lexus ES 2019 sẽ được bán ra thị trường vào cuối tháng 9/2018 và khi đó giá bán của từng phiên bản mới được công bố chính thức.

Đi cùng là hộp số tự động 8 cấp mới cũng sẽ thay thế hộp số 6 cấp cũ và hệ thống dẫn động cầu trước. Nhưng, khả năng một tùy chọn hệ thống truyền động bốn bánh toàn thời gian cũng sẽ được thêm vào danh sách tính năng cung cấp cho khách hàng. Lexus ES 2019 được trang bị 3 chế độ lái: Eco (tiết kiệm), Normal/Custom (Bình thường/tùy chỉnh) và chế độ Sport+ (thể thao) dành cho phiên bản F Sport giúp người lái có những cảm giác phấn khích Về trang bị an toàn, ES 2019 sẽ được cung cấp gói Lexus Safety System+ 2.0 đi kèm hệ thống cảnh báo va chạm trước có tính năng phát hiện người đi xe đạp vào ban ngày. Trong khi đó, phiên bản F Sport sẽ đi kèm với hệ thống treo chủ động thích ứng AVS giống với mẫu LC Coupe. Và tính năng nâng cấp âm thanh động cơ Engine Sound Enhancement giúp dẫn truyền âm thanh động cơ vào thẳng cabin. Lexus ES 2019 sẽ được bán ra thị trường vào cuối tháng 9/2018 và khi đó giá bán của từng phiên bản mới được công bố chính thức.