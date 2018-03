Hình ảnh ngoại thất Kia K900 lộ diện trước thềm New York Motorshow

Sau nhiều hình ảnh rò rỉ về mẫu xe K900 mới của Kia, cuối cùng những hình ảnh đầu tiên về mẫu xe này cũng được lộ diện trước thềm New York Motorshow (Triển lãm Ô tô New York). Mẫu xe đầu bảng của Kia sẽ dài hơn và rộng hơn người tiền nhiệm. Cụ thể, trục cơ sở nó sẽ dài hơn 60mm so với phiên bản trước. Kia cũng thiết kế lại thân xe. Mặt ca-lăng phía trước được thiết kế dạng lưới, có cái nhìn như 176 viên kim cương đính lên, kết hợp cùng đèn pha công nghệ LED mới. Không thể thiếu phần mạ crom ở những hốc gió tạo sự sang trọng cho xe. Bên trong, nhà sản xuất Hàn Quốc tạo nên một không gian thoải mái và cách âm tốt với bên ngoài, tạo nên cảm giác yên tĩnh cho lái xe và các hành khách. Phần không gian để chân cũng được nới rộng, có thể thay thế lót chân vải mềm cơ bản bằng những vật liệu cao cấp như gỗ, da và kim loại. Thêm vào đó là một màn hình cảm ứng 12,3 inch đặt trung tâm táp-lô, ánh đèn trong xe có đến 64 màu được phát triển bởi Viện màu học Pantone. Đồng hồ hiển thị trong xe sẽ do hãng đồng hồ Thụy Sỹ Maurice Lacroix đảm nhiệm. Xe sẽ có mặt tại một số thị trường nhất định trong thời gian tới đây.

Sau nhiều hình ảnh rò rỉ về mẫu xe K900 mới của Kia, cuối cùng những hình ảnh đầu tiên về mẫu xe này cũng được lộ diện trước thềm New York Motorshow (Triển lãm Ô tô New York). Mẫu xe đầu bảng của Kia sẽ dài hơn và rộng hơn người tiền nhiệm. Cụ thể, trục cơ sở nó sẽ dài hơn 60mm so với phiên bản trước. Kia cũng thiết kế lại thân xe. Mặt ca-lăng phía trước được thiết kế dạng lưới, có cái nhìn như 176 viên kim cương đính lên, kết hợp cùng đèn pha công nghệ LED mới. Không thể thiếu phần mạ crom ở những hốc gió tạo sự sang trọng cho xe. Bên trong, nhà sản xuất Hàn Quốc tạo nên một không gian thoải mái và cách âm tốt với bên ngoài, tạo nên cảm giác yên tĩnh cho lái xe và các hành khách. Phần không gian để chân cũng được nới rộng, có thể thay thế lót chân vải mềm cơ bản bằng những vật liệu cao cấp như gỗ, da và kim loại. Thêm vào đó là một màn hình cảm ứng 12,3 inch đặt trung tâm táp-lô, ánh đèn trong xe có đến 64 màu được phát triển bởi Viện màu học Pantone. Đồng hồ hiển thị trong xe sẽ do hãng đồng hồ Thụy Sỹ Maurice Lacroix đảm nhiệm. Xe sẽ có mặt tại một số thị trường nhất định trong thời gian tới đây.