Honda Accord đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP

Honda Accord thế hệ thứ 10 chính thức đạt chứng nhận an toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

Honda Accord hoàn toàn mới nhận đạt được đánh giá 5 sao với tổng điểm 91,79 trên 100 điểm, bao gồm các bài thử nghiệm: Tác động va chạm đầu xe, tác động va chạm hông xe và đánh giá đối với các tính năng an toàn được trang bị trên xe. Mẫu xe mới đạt được điểm số ấn tượng 49,07 đối với khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn (AOP), 23,28 điểm cho khả năng bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ (COP) và 19,44 cho các công nghệ hỗ trợ an toàn (SATs).

Honda Accord hoàn toàn mới nhận đạt được đánh giá 5 sao với tổng điểm 91,79 trên 100 điểm trong các bài thử nghiệm va chạm của ASEAN NCAP.

Honda Accord thế hệ thứ 10 chính thức được ra mắt tại Đông Nam Á lần đầu tiên tại Thái Lan vào tháng 3 năm 2019, tiếp theo là Indonesia vào tháng 7, Philippines vào tháng 9, Singapore và Việt Nam vào tháng 10. Được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Việt Nam vào tháng 10/2019.

Honda Accord thế hệ thứ 10 được trang bị các công nghệ tiên tiến nhất như: Phanh tay điện tử (EPB), Giữ phanh tự động (Automatic Brake Hold), Camera chiếu hậu đa góc, Cảm biến va chạm góc trước và cảm biến lùi, Hệ thống an toàn 6 túi khí... để hỗ trợ tốt nhất cho người lái và mang lại cảm giác an toàn cho khách hàng trong suốt hành trình.

Tại Việt Nam, Honda Accord được giới thiệu hồi tháng 10/2019 với 1 phiên bản động cơ VTEC TURBO 1.5L có giá 1,329 tỷ đồng.

Đặc biệt, Honda Accord còn được trang bị công nghệ an toàn tiên tiến như: Hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch), Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor).

ASEAN NCAP (Chương trình đánh giá xe mới của Đông Nam Á) là một phần của các chương trình Đánh giá xe mới NCAP. Chương trình được tổ chức nhằm mục đích đánh giá tiêu chuẩn an toàn của các phương tiện, nâng cao nhận thức của khách hàng và khuyến khích thị trường sử dụng các phương tiện an toàn hơn trong khu vực Đông Nam Á. Các thử nghiệm va chạm trong khuôn khổ ASEAN NCAP được thực hiện dưới sự hợp tác giữa ASEAN NCAP và Viên nghiên cứu ô tô Nhật Bản (JARI)./.