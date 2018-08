Hyundai bất ngờ giảm giá cho các mẫu xe thương mại

Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, đặc biệt là các đơn vị vận tải có được chiếc xe phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, từ ngày 1/8 - 31/8/2018, Hyundai Thành Công thực hiện chương trình khuyến mại đặc biệt cho các khách hàng chọn mua sản phẩm New Porter 150, New Mighty và Solati với mức ưu đãi 20 triệu đồng. Chương trình được áp dụng cho tất cả các hệ thống đại lý của Hyundai Thành Công trên toàn quốc.

Cả 3 mẫu xe thương mại kể trên đều được HTC lắp ráp và phân phối trong Quý II/2018.

3 mẫu xe New Porter 150, New Mighty và Solati được Hyundai Thành Công khuyến mại lần này.

Mẫu xe có kích cỡ lớn nhất trong phân khúc cùng nhiều tiện ích phục vụ tối đa người lái và hành khách. Xe được trang bị khối động cơ Diesel 2.5L CRDi, sản sinh công suất 170 mã lực tại 3.600 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại là 422 Nm tại 1.500 - 2.500 vòng/phút đi cùng hộp số sàn Dymos 6 cấp.

Trong đó, Hyundai Solati là mẫu xe minibus vừa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 6/2018.

New Mighty N250 là mẫu xe nằm trong phân khúc xe tải cỡ trung với tải trọng từ 2,5 tấn. Chiếc xe được trang bị khối động cơ (D4CB) 2.5L, sản sinh công suất cực đại 130 mã lực tại 3.800 (vòng/phút) và mô-men xoắn cực đại đạt 255 Nm tại 2.000 (vòng/phút). Xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp. Đặc biệt, New Mighty N250 còn được trang bị hệ thống van điều hòa lực phanh theo tải trọng (LSPV), giúp điều chỉnh lực phanh phù hợp với từng mức tải trọng khi vận hành, mang lại sự an toàn tối ưu.

New Porter 150 có tải trọng thiết kế 1,5 tấn, đây là mẫu xe tải nhẹ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện tại được sản xuất với công nghệ chế tạo áp dụng tiêu chuẩn tương đương dòng xe du lịch.

Xe sử dụng động cơ Turbo Diesel 2.5L CRDi cho công suất tối đa là 130 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 255 Nm tại 1.500 - 3.500 vòng/phút đi kèm hộp số sàn 6 cấp.

Đại diện của Hyundai Thành Công cho biết: “Chương trình ưu đãi dành cho 3 mẫu xe thương mại này nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ khách hàng thường xuyên của Hyundai Thành Công. Mục đích của việc ưu đãi trên không chỉ giúp khách hàng có được chiếc phù hợp một cách dễ dàng hơn, mà còn nâng cao giá trị phục vụ khách hàng cũng như thể hiện cam kết luôn đồng hành vì quyền lợi người tiêu dùng”./.

Hyundai cho ra mắt bộ đôi xe tải New Mighty 75S và 110S VOV.VN - Ngày 18/7, Hyundai Thành Công xe thương mại chính thức giới thiệu tới thị trường Việt Nam bộ đôi xe tải New Mighty 75S và 110S. Hình ảnh chi tiết Hyundai Solati - đối thủ của Ford Transit tại Việt Nam VOV.VN - Theo đại diện Hyundai Thành Công - nhà phân phối, lợi thế của Hyundai Solati so với các đối thủ là có không gian nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi...