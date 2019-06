James Bond sẽ sử dụng Aston Martin Valhalla trong bộ phim tiếp theo

Bên cạnh việc xác nhận chiếc siêu xe mang tên mã AM-RB 003 sẽ được sử dụng trong bộ phim 007 tiếp theo, Aston Martin cũng đã chính thức xác nhận tên chính thức của mẫu xe này sẽ là Valhalla như những lời đồn trước đây. Không chỉ mó mình Valhalla, hai chiếc Aston Martin khác mang tính biểu tượng là chiếc DB5 và V8 sẽ xuất hiện một lần nữa trong bộ phim thứ 25 của series phim điệp viên này.

Trước đây, Aston Martin DB5 từng được chàng điệp viên điển trai do Daniel Craig thủ vai cầm lái trong Skyfall (2012) trong khi chiếc Aston Martin V8 từng xuất hiện trong phần phim The Living Daylights do nam tài tử Timothy Dalton vào vai 007.

Với Valhalla, mọi thứ đều khác với hai mẫu xe nói trên, nó là một chiếc xe mới hoàn toàn, thậm chí còn chưa được Aston Martin phát triển hoàn thiện và chưa từng xuất hiện ở bất cứ bộ phim nào trước đây.





Aston Martin Valhalla hay còn được gọi là AM-RB 003 là sản phẩm hợp tác thứ 3 giữa Aston Martin và bộ phận kỹ thuật của đội đua công thức 1 Red Bull Advance Technology, ra mắt lần đầu dưới dạng concept vào đầu năm nay tại Geneva Motorshow.

Xe được hãng cho biết sẽ sử dụng động cơ đặt giữa giống với đàn anh Valkyrie nhưng sẽ nằm ở phân khúc thấp hơn. Những thông tin chi tiết về mẫu xe này hiện vẫn còn được Aston Martin và Red Bull Racing giữ kín.

Giống với Valkyrie, xe sử dụng thiết kế giống với những chiếc siêu xe đua LMP1 nhưng có hơi hướng thương mại hơn so với đàn anh Valkyrie. Cánh gió trước được đặt cao hơn, trong khi đó ở phía sau, phần đuôi xe lại được thiết kế thấp hơn.

Valhalla sở hữu hệ thống cánh gió FlexFoil được thiết kế bởi chuyên gia khí động học Adrian Newey. Công nghệ được NASA phê chuẩn này có khả năng thay đổi lực ép xuống đường nhưng không cần thay đổi góc đón gió của cánh. Cánh gió kiểu này sẽ giúp loại bỏ lực cản, tiếng ồn, nhiễu động không khí cũng như tạo vẻ hài hòa với xe hơn.

Bên trong, xe sử dụng nội thất có thiết kế vô cùng đơn giản, ghế ngồi được gắn liền với phần sàn xe trong khi tay lái và màn hình cùng các nút bấm được tối giản hóa. Rất có thể, Aston Martin sẽ vẫn sử dụng động cơ V6 tăng áp kép lấy từ xe đua công thức một giống với Valkyrie, kết hợp cùng hệ thống hybrid. Sức mạnh từ hệ thống hybrid này chưa được công bố, nhưng trên Valkyrie, hệ thống này có thể sản sinh hơn 1.000 mã lực.



Aston Martin sẽ chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc Valhalla với giá bán chưa được tiết lộ. Xe sẽ được phát triển từ nay đến năm 2021 và được bàn giao đến tay những khách hàng may mắn mua được mẫu xe này vào cùng năm./.