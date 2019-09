Khám phá Toyota Corolla 1.8G 2019 giá từ 760 triệu đồng

Nhà phân phối địa phương UMW Toyota Motor đã công bố chi tiết đầy đủ và mức giá khởi điểm cho mẫu xe phân khúc C thế hệ thứ 12 vào tuần trước. Về mức giá, sẽ chỉ có hai biến thể sẽ được cung cấp khi ra mắt: 1.8E giá 128.888 RM (khoảng 715 triệu đồng) và phiên bản trong ảnh - 1.8G có giá 136.888 RM (khoảng 760 triệu đồng).

Được nhập khẩu hoàn toàn (CBU) từ Thái Lan, Corolla mới sử dụng nền tảng mới của Toyota (TNGA) được sử dụng trên chiếc Camry và C-HR mới. Mặc dù vậy, chiều dài cơ sở của xe vẫn giữ nguyên ở mức 2.700 mm, và chiều dài tăng 10 mm (4.630 mm), rộng hơn 5 mm (1.780 mm) và thấp hơn 45 mm (1.435 mm) so với thế hệ trước.

