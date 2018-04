Khám phá xe tải Hyundai New Mighty N250 giá 480 triệu đồng

Mới đây, Hyundai Thành Công Xe thương mại (HTCV) chính thức ra mắt mẫu xe tải New Mighty N250 tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe có giá bán lẻ 480 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Là một chiếc xe tải thành phố, New Mighty N250 được thiết kế với vẻ hiện đại, kích thước phù hợp với hoạt động trong nội đô, khu vực đông đúc. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 5.260 x 1.760 x 2.200mm, chiều dài cơ sở 2,810mm. New Mighty N250 có tự trọng là 1.780kg và toàn tải là 4.720kg. Gương chiếu hậu được thiết kế tại vị trí thuận tiện để quan sát mang lại sự an tâm khi lái xe. Ðặc biệt, New Mighty N250 được thiết kế với góc nhìn rộng từ vị trí người lái về phía trước, đảm bảo cho người lái có thể quan sát từ nhiều hướng khác nhau mang lại sự an toàn và tự tin khi lái xe. Mặt trước là sự kết hợp của cụm đèn pha và đèn xi nhan cỡ lớn mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu. Không gian nội thất được thiết kế rộng rãi và thoải mái nhằm giảm căng thẳng khi lái xe. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế hiện đại và dễ thao tác. Cụm đồng hồ trung tâm hiển thị tình trạng xe và các thông tin một cách rõ ràng và chính xác. Vô lăng trợ lực và điều chỉnh theo vị trí lái. Hệ thống âm thanh đa kết nối Radio/USB/AUX/ giúp giải tỏa mệt mỏi sau nhiều giờ lái xe. Hệ thống điều hòa chỉnh tay. Ngoài ra, chiếc xe còn được trang bị các tiện ích như: Hộc để đồ trung tâm, hộc để đồ cánh cửa, chỗ để cốc và ngăn chứa đồ ghế phụ. New Mighty N250 được trang bị khối động cơ A2 (D4CB) 2.5L, sản sinh công suất cực đại 130 mã lực tại 3.800 (vòng/phút) và mô men xoắn cực đại đạt 255 Nm/2.000 (vòng/phút). Đi cùng là hộp số sàn 6 cấp. Ðặc biệt, New Mighty N250 còn được trang bị hệ thống van điều hòa lực phanh theo tải trọng (LSPV), giúp điều chỉnh lực phanh phù hợp với từng mức tải trọng khi vận hành, mang lại sự an toàn tối ưu. Khung xe được làm bằng thép cao cấp, dày dặn và cứng cáp. Thêm vào đó, xe được trang bị hệ thống treo với nhíp lá và bộ giảm chấn phía trước và phía sau giúp tăng cường khả năng chịu tải và đảm bảo khả năng vận hành êm ái trên mọi cung đường. Trục trước được trang bị thanh giằng cầu, giúp cho xe vận hành ổn định, đặc biệt khi vào cua, đảm bảo an toàn người và xe. Thiết kế cabin lật nghiêng một góc 45 độ về phía trước giúp cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa được thuận tiện và dễ dàng. New Mighty N250 với 3 phiên bản màu sắc: Trắng, Xanh và Xám cùng với giá bán là 480 triệu. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km (tùy theo chế độ nào đến trước).

