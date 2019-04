Maserati Levante 2019 phiên bản cá nhân hóa sẽ xuất hiện tại New York Auto Show

Maserati sẽ đưa toàn bộ số ô tô trong catalog của hãng tới Triển lãm Ô tô New York năm nay vào ngày 17/4 sắp tới.

Tâm điểm chú ý của Maserati tại Triển lãm Ô tô New York năm nay sẽ là màn ra mắt Bắc Mỹ của mẫu Levante 2019 với nội thất cá nhân hóa bởi Ermenegildo Zegna.

Maserati là nhà sản xuất ô tô duy nhất đưa nội thất Pelletessuta độc đáo bới Ermenegildo Zegna ra thị trường.

Mẫu Levante 2019 được trang bị gói nội thất Pelletessuta bởi Ermenegildo Zegna có ngoại thất màu đồng. Xe sử dụng da Nappa dệt dẻo được tạo ra thông qua quá trình nghiên cứu tiên phong của Zegna. Maserati là nhà sản xuất ô tô duy nhất đưa nội thất Pelletessuta này ra thị trường.

Những trang trí độc đáo này sẽ có mặt tại các showroom Bắc Mỹ vào mùa hè 2020 với nhiều mẫu xe, không chỉ riêng mẫu SUV Levante.

Ngoài ra, chương trình tùy chỉnh cá nhân "One of One" của Maserati cũng sẽ ra mắt tại Triển lãm. Chương trình này cho phép khách hàng lựa chọn giữa hàng nghìn tùy chọn nội và ngoại thất từ màu sắc, vật liệu hay những thiết kế nhất định.

Được biết chương trình này được kết hợp với sự khéo léo trong thủ công Italia, thể hiện khả năng tạo nên những mẫu xe độc đáo cá nhân hóa của Maserati.

Maserati sẽ đem toàn bộ số ô tô của mình tới Triển lãm Ô tô New York 2019.

Nhìn chung, khi tới với Triển lãm Ô tô New York, khách thăm quan có thể chiêm ngưỡng tất cả các mẫu xe của Maserati như mẫu SUV Levante, mẫu sedan thể thao Ghiblio, flagship Quattroporte và mẫu xe biểu tượng GranTurismo Convertible.

Hơn nữa, sẽ có một buổi ra mắt toàn thế giới diễn ra tại Triển lãm Ô tô New York, nơi một ngôi sao nổi tiếng sẽ nhận được chìa khóa của mẫu “Levante GTC "One of One" cá nhân hóa lần đầu xuất hiện”./.