Maserati Levante trở nên ngầu hơn khi qua tay hãng độ Larte Designs

Trước đây, Larte Design đã ra mắt gói độ dành cho mẫu SUV Levante, nhưng mới đây, hãng độ này đã ra mắt thêm một phiên bản khác, hầm hố hơn cả bản độ trước đây của chính mình dành cho Levante. Gói độ này mang tên Shtorm GT, được sản xuất hoàn toàn bằng sợi carbon. Tuy nhiên, các bộ phận của gói độ này chỉ là những miếng ốp và thay thế các bộ phận có sẵn của xe và không can thiệp quá nhiều vào thiết kế tổng thể của xe. Nhìn từ phía trước, Levante trở nên hầm hố hơn trước đây khá nhiều do được trang bị thêm một miếng ốp carbon bên dưới gầm xe. Trên nắp capo, Larte Design đã ốp một miếng carbon to bản đè lên phần gân dập nổi chính giữa, tạo thêm vẻ hầm hố nhưng không mất đi vẻ cơ bắp của xe. Bên hông, Larte Designs chỉ nâng cấp nhẹ với phần ốp trước khe gió động cơ, ốp gương cùng vòm bánh xe được sản xuất từ vật liệu carbon. Phần thay đổi duy nhất ở đuôi xe là bộ khuếch tán mới với phần ống xả tích hợp bên trong. Hãng cũng trang bị thêm cụm đèn LED cảnh báo nguy hiểm giữa cản sau, lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua. Larte Designs không hề can thiệp vào động cơ của xe, điều đó có nghĩa chiếc SUV của hãng xe thể thao đến từ Italia sẽ vẫn giữ nguyên công suất của từng phiên bản. Larte Designs cũng cho biết thêm, gói độ này sẽ phù hợp với tất cả các phiên bản của Maserati Levante, trừ phiên bản hiệu suất cao vừa ra mắt vào năm ngoái - Levante Trofeo. Nhiều người đang hoài nghi về việc, hãng độ này đang có những kế hoạch riêng cho phiên bản đặc biệt này hay chỉ là bộ kit không thể tăng thêm vẻ hầm hố cho chiếc SUV này.

Trước đây, Larte Design đã ra mắt gói độ dành cho mẫu SUV Levante, nhưng mới đây, hãng độ này đã ra mắt thêm một phiên bản khác, hầm hố hơn cả bản độ trước đây của chính mình dành cho Levante. Gói độ này mang tên Shtorm GT, được sản xuất hoàn toàn bằng sợi carbon. Tuy nhiên, các bộ phận của gói độ này chỉ là những miếng ốp và thay thế các bộ phận có sẵn của xe và không can thiệp quá nhiều vào thiết kế tổng thể của xe. Nhìn từ phía trước, Levante trở nên hầm hố hơn trước đây khá nhiều do được trang bị thêm một miếng ốp carbon bên dưới gầm xe. Trên nắp capo, Larte Design đã ốp một miếng carbon to bản đè lên phần gân dập nổi chính giữa, tạo thêm vẻ hầm hố nhưng không mất đi vẻ cơ bắp của xe. Bên hông, Larte Designs chỉ nâng cấp nhẹ với phần ốp trước khe gió động cơ, ốp gương cùng vòm bánh xe được sản xuất từ vật liệu carbon. Phần thay đổi duy nhất ở đuôi xe là bộ khuếch tán mới với phần ống xả tích hợp bên trong. Hãng cũng trang bị thêm cụm đèn LED cảnh báo nguy hiểm giữa cản sau, lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua. Larte Designs không hề can thiệp vào động cơ của xe, điều đó có nghĩa chiếc SUV của hãng xe thể thao đến từ Italia sẽ vẫn giữ nguyên công suất của từng phiên bản. Larte Designs cũng cho biết thêm, gói độ này sẽ phù hợp với tất cả các phiên bản của Maserati Levante, trừ phiên bản hiệu suất cao vừa ra mắt vào năm ngoái - Levante Trofeo. Nhiều người đang hoài nghi về việc, hãng độ này đang có những kế hoạch riêng cho phiên bản đặc biệt này hay chỉ là bộ kit không thể tăng thêm vẻ hầm hố cho chiếc SUV này.