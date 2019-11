Mitsubishi Triton 2020 trang bị 12 công nghệ mới, giá 865 triệu đồng

Mới đây, Mitsubishi Việt Nam (MMV) vừa ra mắt mẫu bán tải Triton 2020. Đáng chú ý ở thế hệ này là phiên bản cao cấp (bản 4x4AT MIVEC Premium) được trang bị thêm 12 công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại với mức giá khá hợp lý - 865 triệu đồng.

Cụ thể, ở phiên bản 4x4AT MIVEC Premium Triton được trang bị 7 túi khí thay vì 2 như thế hệ trước, hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW), hệ thống hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA), hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS), cảm biến lùi và cảm biến góc trước...

Mitsubishi Triton 2020.

Không gian nội thất tiện nghi của Mitsubishi Triton 2020.

Cùng với đó, Mitsubishi Triton 4x4 AT MIVEC Premium được nâng cấp thêm chức năng khóa vi sai cầu sau, điều khiển điện tử bằng nút bấm "ON R/D LOCK OFF" nằm ở bảng điều khiển trung tâm. Cải tiến này giúp cho xe có thể dễ dàng vượt qua các loại địa hình khó khác nhau.

Ngoài ra Triton mới vẫn được trang bị các công nghệ an toàn tiêu chuẩn: Phanh ABS, hỗ trợ phanh BA, hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo ASTC, hỗ trợ xuống dốc HDC, khởi hành ngang dốc HSA... hệ thống đèn pha tự động, có thể nhận biết xe đi ngược chiều để tự chuyển từ đèn pha (chiếu xa) sang đèn cốt (chiếu gần); cửa gió trên trần cho hành khách phía sau (bản Premium) giúp người ngồi ở hàng ghế này không cảm thấy nóng bức, làm mát nhanh hơn.

Các trang bị nâng cấp trên bản cao nhất của Mitsubishi Triton 2020.

Mitsubishi Triton 2020 sử dụng động cơ diesel tăng áp MIVEC 2.4L, sản sinh công suất 179 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn 430 Nm tại 2.500 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp với chế độ thể thao, tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng.

Về thiết kế, Triton 2020 được phát triển trên triết lý Engineered Beyond Tough. Các yếu tố tạo nên dấu ấn đậm nét hơn cho Mitsubishi Triton là thiết kế Dynamic Shield với những đường nét vuông vức và khỏe khoắn.

Đầu xe Mitsubishi Triton 2020 thiết kế khỏe khoắn với những đường góc cạnh sắc sảo.

Phần đầu xe với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ 2, nổi bật và thu hút với dàn đèn pha Bi-LED (pha-cốt) tích hợp dãy đèn chiếu sáng ban ngày ấn tượng. Hông xe nổi bật bởi phần vè dập nổi. Phần sau xe vuông vắn – dầy và cá tính hơn với cụm đèn hậu LED “Dynamic-Shield” ấn tượng.

Cụm đèn hậu LED “Dynamic-Shield” ấn tượng.

Triton 2020 sẽ có 5 phiên bản để khách hàng lựa chọn bao gồm: 4x2 MT (600 triệu đồng), 4x2 AT MIVEC (630 triệu đồng), 4x4 MT MIVEC (675 triệu đồng), 4x2 AT MIVEC Premium (740 triệu đồng) và 4x4 AT MIVEC Premium (865 triệu đồng).

Bảng giá chi tiết các phiên bản Triton 2020.

Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Triton sẽ cạnh tranh cùng Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Mazda BT-50.. trong phân khúc xe bán tải.

Cũng trong dịp này, từ ngày 8 - 10/11, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), Mitsubishi Motors Việt Nam tổ chức ngày hội Mitsubishi Festival 2019 nhân kỉ niệm 25 năm hoạt động và tri ân khách hàng với nhiều mẫu xe trưng bày cùng các hoạt động lái thử.

Các bài thử dành cho những tay lái muốn trải nghiệm các mẫu xe Triton 2020, Outlander, Pajero Sport... tại Mitsubishi Festival 2019.

Tham gia sự kiện, các khách hàng sẽ được thực tế khám phá 3 mẫu xe với phiên bản đặc biệt nhân kỷ niệm 25 năm thành lập: Pajero Sport SE, Outlander SE và Xpander SE và đặc biệt là mẫu xe concept GT PHEV - SUV độc đáo vừa được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 diễn ra ở TP HCM.

Những khách hàng cũng có thể trải nghiệm các thử nghiệm khó với 2 tay đua Racing AKA ở sự kiện.

Đồng thời, mọi người cũng có dịp lái thử và trải nghiệm các mẫu xe của Mitsubishi như: Triton 2020, Outlander, Pajero Sport, Xpander... với các bài thử đã được BTC bố trí sẵn dưới sự hướng dẫn của các tay lái có kinh nghiệm./.