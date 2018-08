Phân khúc xe bán tải khó bùng nổ vào nửa cuối năm 2018?

6 tháng khủng hoảng của phân khúc xe bán tải

6 tháng đầu năm 2018 có thể nói là khoảng thời gian khó khăn của các mẫu xe nhập khẩu tại Việt Nam nói chung và phân khúc xe bán tải nói riêng khi chịu ảnh hưởng từ các quy định của Nghị định 116/2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu linh kiện và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô đã được Chính phủ ban hành; và Thông tư 03 (Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 116).

Thiếu nguồn cung, nhiều đại lý phân phối của các hãng ô tô không còn xe bán tải để bán cho dù nhu cầu của khách hàng với dòng xe này vẫn ở mức cao. Điều này đã khiến doanh số của phân khúc xe bán tải tại Việt Nam liên tục sụt giảm. Nhiều mẫu xe từ doanh số hàng nghìn chiếc mỗi tháng đã giảm chỉ còn vài trăm đến vài chục xe/tháng…

Hoạt động nhập khẩu bị gián đoạn khiến doanh số nhiều mẫu xe bán tải sụt giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2018.

Cụ thể, theo số liệu thống kê từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 6 tháng đầu năm 2018, doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam chỉ đạt 5.888 xe giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, Ford Ranger - mẫu xe bán chạy nhất phân khúc chỉ đạt doanh số 2.874 xe trong 6 tháng đầu năm 2018, giảm hơn 4.000 xe so với cùng kỳ năm 2017. Chevrolet Colorado đứng vị trí thứ 2 với 1.160 xe nhờ thông quan sớm các lô xe từ Thái Lan vào tháng 6/2018. Xếp thứ 3 là mẫu Mazda BT-50 với 771 xe; Mitsubishi Triton xếp thứ 4 với 629 xe được bán ra; vị trí thứ 5, 6 lần lượt thuộc về Isuzu D-Max (254 xe) và Toyota Hilux (134 xe).

Nguồn cung trở lại, thị trường xe bán tải sẽ bùng nổ?

Sau nhiều tháng gián đoạn, đến nay, các hãng kinh doanh ô tô tại Việt Nam cũng đã đáp ứng được các quy định của Nghị định 116 và Thông tư 03 để nhập xe trở lại. Hoạt động nhập khẩu đối với dòng xe bán tải đã được khai thông và hứa hẹn sẽ giúp thị trường xe bán tải tại Việt Nam trở nên sôi động trở lại ở những tháng cuối năm 2018.

Sau mẫu xe Chevrolet Colorado, bắt đầu từ tháng 8/2018 những mẫu xe khác trong phân khúc xe bán tải như: Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Ford Ranger và Isuzu D-Max... cũng đã đáp ứng được các quy định của Nghị định 116, Thông tư 03 để về Việt Nam và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng đang mong chờ.

Đến tháng 8/2018, hoạt động nhập khẩu xe bán tải đã được khai thông.

Tuy nhiên, do mất khoảng thời gian quá dài ở đầu năm 2018 nên dù hoạt động nhập khẩu được trở lại thì doanh số của các mẫu xe bán tải cũng khó thể vực dậy doanh số của phân khúc xe này so với năm 2017. Đồng thời, các thương hiệu lớn kể trên cũng khó có thể gia tăng số lượng xe nhập khẩu về do các quy định nghiêm ngặt từ phía nhà máy.

Theo đại diện GM Việt Nam cho biết: “Hiện tại, mẫu bán tải Chevrolet Colorado của GM Việt Nam đang rơi vào tình trạng khan hàng. Dù rất muốn tăng thêm số lượng xe nhập để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhưng điều này là rất khó. Số lượng xe nhập khẩu cũng như lộ trình giao xe đã được quy định rõ trong hợp đồng từ đầu năm.

Hơn nữa, nhà máy GM tại Thái Lan không chỉ sản xuất cho thị trường Thái Lan và Việt Nam mà còn sản xuất để xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác… Nếu muốn tăng thêm sản lượng sẽ làm xáo trộn kế hoạch sản xuất của nhà máy và điều này là không khả thi”.

Như vậy, dù đã trở lại nhưng với nguồn cung không được dồi dào như trước, phân khúc xe bán tải vẫn khó có thể bùng nổ vào nửa cuối năm 2018. Thị trường sẽ chỉ có thể ổn định kể từ đầu năm 2019, đây cũng sẽ là thời điểm bùng nổ mạnh mẽ của nhiều dòng xe nhập khẩu khác./.

