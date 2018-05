Xe bán tải nào bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 4/2018?

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Mazda BT50 là mẫu xe bán tải bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng 4/2018. Trong tháng 4/2018, Mazda BT50 bán được 120 xe. (Ảnh: Mazda) Tại Việt Nam, Mazda BT50 có 2 phiên bản động cơ 2.2L và 3.2L đi cùng hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Xe có giá bán từ 680 - 815 triệu đồng. (Ảnh: Mazda) 2. Mitsubishi Triton: Với doanh số 91 xe, Triton đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách này. (Ảnh: Mitsubishi) Ở Việt Nam khách hàng có thể lựa chọn phiên bản động cơ 2.4L hoặc 2.5L với 5 biến thể khác nhau và có giá bán từ 576 - 790 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. (Ảnh: Mitsubishi) 3. Ford Ranger: Ở tháng 4/2018, "ông vua bán tải" luôn dẫn đầu về doanh số bất ngờ tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng này khi chỉ bán được 73 xe. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm về doanh số của mẫu Ranger là do Ford Việt Nam chưa đáp ứng được các quy định mới của Nghị định 116 nên chưa nhập được xe về Việt Nam dẫn đến nguồn cung bị hạn chế. Ford Ranger được trang bị động cơ 2.2L hoặc 3.2L đi cùng hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Tại Việt Nam xe có giá bán từ 634 - 925 triệu đồng. 4. Isuzu D-max: Với doanh số 48 xe, D-max đứng ở vị trí thứ 4 của bảng xếp hạng này. (Ảnh: Isuzu) Xe sử dụng động cơ 2.5L hoặc 3.0 L đi cùng tự động hoặc số sàn 5 cấp với giá bán từ 660 - 840 triệu đồng. (Ảnh: Isuzu) 5. Chevrolet Colorado: Giống như Ford Ranger, Colorado cũng rơi vào tình trạng không có xe để bán do vướng Nghị định 116 nên trong tháng 4/2018 mẫu xe này chỉ bán được 15 chiếc. Tuy nhiên, theo thông tin có được thì hiện tại GM Việt Nam đã đáp ứng được Nghị định 116 và đã nhập được xe về Việt Nam nhưng đang làm giấy tờ thông quan. Vì vậy, trong tháng 5 doanh số mẫu xe này có thể tăng hơn so với tháng 4/2018. Chevrolet Colorado hiện được trang bị động cơ 2.5L hoặc 2.8L đi cùng hộp số tự động hoặc số sàn 6 cấp. Xe có giá bán tại Việt Nam từ 624 - 849 triệu đồng. 6. Toyota Hilux: Với doanh số 2 xe, Hilux tiếp tục đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng trong danh sách này. (Ảnh: Autodaily) Xe được trang bị động cơ 2.4L hoặc 2.8L đi cùng hộp số tự động 5 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Giá bán của Hilux tại Việt Nam từ 631 - 775 triệu đồng. (Ảnh: Autodaily)./.

