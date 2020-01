Thương hiệu ô tô đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ trình làng mẫu SUV điện

Theo TOGG, chiếc SUV sẽ có khả năng sạc nhanh DC ở mức 150 kW cho gói pin lithium-ion làm mát bằng chất lỏng, có thể đạt được 80% pin trong 30 phút. An toàn được đảm bảo bởi một "cấu trúc an toàn mới" cùng 7 túi khí theo tiêu chuẩn cùng với các tính năng an toàn chủ động và thụ động toàn diện. Do đó, chiếc SUV điện sẽ đủ điều kiện để xếp hạng 5 sao Euro NCAP khi được ra mắt.