Top 10 chiếc xe đáng tin cậy nhất năm 2018

10. Toyota Highlander: Được xếp hạng là một trong những chiếc SUV tầm trung tốt nhất chính là chiếc Toyota Highlander. Chiếc xe sử dụng động cơ V6 3.5 L kết hợp với hộp số tự động 8 cấp giúp cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu tới 12,8 L/100km khi so sánh với hộp số 6 cấp trước đó. Ngoài ra còn có một biến thể động cơ hybrid với chỉ số tiết kiệm tổng quát đạt 11,3 L/100km. 9. Kia Sedona: Không có quá nhiều chiếc minivan còn lại trên thị trường ngày nay nhưng chiếc Kia Sedona là một trong những chiếc xe đáng tin cậy nhất. Với phiên bản đã được tân trang trong năm 2019, Sedona sở hữu động cơ V6 3.3 L với công suất 276 mã lực được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Chiếc xe có thể chở từ 7-8 hành khách với một cabin yên tĩnh, rộng rãi. Chiếc xe được đánh giá cao bởi sự hoàn thiện tốt và nội thất độc đáo cũng như giao diện điều khiển thân thiện với người lái. 8. Honda Fit: Là một mẫu xe phổ biến trong nhiều thập kỷ qua, Honda Fit sở hữu một sự tương đồng với một chiếc crossover cỡ nhỏ. Nó có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tổng quát 8,6 L/100km tuy nhiên nó khá ồn ào với hộp số vô cấp ở những vòng quay lớn. Tay lái khá cứng tuy nhiên khả năng xử lý là không tệ. Tuy nhiên có một vấn đề là cabin khá ồn khiến chiếc Fit không thoải mái khi đi những hành trình dài. 7. Toyota Prius: Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu xe hybrid đáng tin cậy nhất trên thị trường thì Toyota Prius sẽ là lựa chọn mà bạn nên cân nhắc. Với kết quả tiết kiệm nhiên liệu đạt 5,4L/100km trong bài kiểm tra của Consumer Reports, chiếc Prius có khả năng xử lý và trải nghiệm lái tốt hơn nhiều so với người tiền nhiệm của mình. Tuy nhiên, ghế ngồi không mấy thoải mái và tiếng ồn trong lốp là nhược điểm của chiếc xe này. 6. Lexus NX: Lexus NX là chiếc xe crossover nhỏ gọn sang trọng đem lại khả năng xử lý nhạy bén, chắc chắn tuy nhiên cabin thì hơi ồn. Chiếc NX 300 tiêu chuẩn sử dụng động cơ turbocharged 4 xi lanh 2.0 L đạt chỉ số 11,8 L/100km trong khi phiên bản NX 300h hybrid đạt 9,7 L/100km. Cabin trước khá nhỏ và thiết kế của chiếc xe cũng làm ảnh hưởng tới tầm nhìn phía sau. 5. Toyota Corolla: Đây là mẫu xe luôn đem lại hiệu suất đáng tin cậy với một ngân sách hợp lý. Cho đến nay, chiếc xe vẫn đem lại một chuyến đi thoái mải và cabin yên tĩnh, rộng rãi mặc dù khả năng xử lý không được đánh giá cao nhưng mà an toàn. Hộp số vô cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tuy nhiên động cơ hơi ồn ở những vòng quay lớn. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu trên chiếc Corolla khá ấn tượng: 8,8L/100km tổng thể và 6.6 L/100km trên đường cao tốc. 4. Mazda MX-5 Miata: Với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tổng thể là: 8,3 L/100km, Miata sử dụng hộp số sàn 6 cấp và vẫn có lựa chọn hộp số tự động. Miata đem lại khả năng xử lý nhanh và chính xác tuy nhiên điểm trừ là xe khá ồn, ghế mỏng và không được hổ trợ, tay lái cứng. Với phiên bản 2019, công suất xe được nâng lên từ 155 mã lực lên 181 mã lực. Điểm trừ khác đó là hệ thống thông tin giải trí khá là khó sử dụng. 3. Toyota Prius Prime: Ngoài chiếc Prius phiên bản tiêu chuẩn thì phiên bản hybrid plug-in cũng xuất hiện trong danh sách này. Những phàn nàn về chiếc xe này đến từ ghế ngồi cho 4 người, không có cần gạt nước sau và hệ thống thông tin giải trí không trực quan. 2. Toyota Prius c: Một thành viên nữa của gia đình Prius xuất hiện đó là chiếc Prius c nhỏ gọn, phiên bản rẻ hơn của chiếc Prius tiêu chuẩn. Đây không hẳn là một sự thay thế cho chiếc Prius bởi nó có động cơ ồn ào và khả năng tăng tốc kém. Ngoài ra nội thất không được đánh giá cao và không gian chật trội cũng là một điểm trừ. Tuy nhiên điểm khiến chiếc xe này nổi bật là khả năng tiết kiệm nhiên liệu tổng thể đạt 6.6 L/100km và 7.6 L/100km trong thành phố khiến nó trở thành một hiếc xe đô thị đích thực. 1. Lexus GX: Đứng đầu danh sách này đó là chiếc Lexus GX, một trong những chiếc SUV body-on-frame còn sót lại trên thị trường. Mặc dù sở hữu kích thước lớn tuy nhiên chiếc Lexus GX rất nhanh và yên tĩnh, thậm chí nó còn có khả năng off-road với lực kéo lên tới 2948 kg. Xe được trang bị động cơ V8 4.6 L kết hợp với hộp số tự động 6 cấp nhưng khả năng tiết kiệm nhiên liệu chỉ là 16,6 L/km./.

