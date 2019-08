Vì sao ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng?

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2019 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng 10,1% (tương ứng tăng 1.069 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 11.609 chiếc, tương ứng gần 259 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước là 10.540 chiếc với trị giá là 254 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2019, Việt Nam nhập khẩu tới 86.969 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, gấp gần 4,6 lần so với con số 18.888 chiếc của cùng kỳ năm trước. Số lượng này gần tương đương với số nhập khẩu của cả năm 2018. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 63.063 chiếc, gấp 5 lần; ô tô vận tải là 20.805 chiếc, gấp gần 3 lần so với 7 tháng năm 2018.

Trong tháng 7/2019, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là từ Thái Lan với 6.572 chiếc, từ Indonesia với 3.210 chiếc, từ Trung Quốc với 600 chiếc, từ Nhật Bản với 201 chiếc và từ Hàn Quốc với 157 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tháng 7/2019, có 8.177 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá 161 triệu USD, chiếm 73,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng 14,4% (tương đương tăng 1.032 chiếc) so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 7/2019 chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 4.904 chiếc, giảm 3,5% và xe xuất xứ từ Indonesia với 2.712 chiếc, tăng 85,4% so với tháng trước.

Lý giải về sự gia tăng lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống, các chuyên gia cho rằng, đây là dòng xe vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, vừa phục vụ kinh doanh nên nhu cầu xã hội rất lớn. Một số dòng ô tô con còn được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dòng xe dung tích nhỏ theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài ra, những dòng xe trên dưới 1 tỷ đồng là xu hướng tiêu dùng của đa số người dân từ đầu năm đến nay.

Điều này cũng lý giải vì sao số lượng xe tiêu thụ mạnh nhất trên thị trường thời gian qua là các mẫu xe sedan hay hatchback cỡ nhỏ và vừa. Anh Ngọc Hưng, Hà Đông cho biết, anh chỉ quan tâm đến dòng xe 1,2 - 1,3 tỷ quay đầu. Anh cho hay, bạn bè anh dùng nhiều dòng xe nhưng cũng chỉ dùng dòng xe tầm 1 tỷ.

Đại diện của hãng Nissan cho rằng, lượng xe nhập khẩu tăng mạnh là do dòng xe tầm dưới 1 tỷ vừa túi tiền với người dân. Ngoài ra, các hãng xe liên tục giảm giá để kích cầu. Có dòng xe giảm từ vài chục triệu đến cả trăm triệu, điều này khiến lượng xe tiêu thụ mạnh hơn.

Theo đại diện Tổng cục Hải quan, lý do lượng xe nhập khẩu gia tăng là do năm 2018 các doanh nghiệp chưa đáp ứng được các quy định tại Nghị định 116 về các điều kiện sản xuất kinh doanh ô tô nhập khẩu. Nhưng đến năm 2019, các doanh nghiệp đã đáp ứng được các điều kiện tại Nghị định này nên lượng xe nhập khẩu về nhiều so với cùng thời gian 2018./.