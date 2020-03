Video: Dạo một vòng thành phố New York mùa Covid-19 bằng ô tô

Video này được thực hiện bởi kênh ShiftingLanes trên YouTube trên chiếc Hyundai Veloster N.

Hiện có 21.689 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19 ở New York và trong số đó có 13.119 trường hợp ở thành phố New York. Bất cứ ai từng đặt chân đến thành phố này đều biết rằng nơi đây luôn chật cứng người dân địa phương và khách du lịch. Vai bạn sẽ luôn chạm vào những người đi đường ở khắp mọi nơi trong thành phố, khác biệt so với hình thức “social distancing” (cách ly xã hội) đang được thực hiện trên toàn thế giới.

Video này đưa chúng ta đến với những địa điểm phổ biến nhất ở thành phố New York từ Quảng trường Thời đại – một trong những khu vực đông nhất tại thành phố nhưng hiện tại hoàn toàn không có bóng người chỉ có lác đác vài người đi bộ, đài truyền hình, cảnh sát và xe taxi. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa tuy nhiên các biển quảng cáo và màn hình lớn vẫn hoạt động.

Những địa điểm khác xuất hiện trong clip bao gồm: Trung tâm thương mại Một thế giới, Đài tưởng niệm 9/11, Vòng tròn Columbus và Công viên Trung tâm và Đường hầm Lincoln./.

