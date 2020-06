Từ 1/6 bằng lái xe sẽ phải có mã QR

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ 1/6, cơ quan chức năng đã thực hiện việc cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) mẫu mới có in thêm mã quét 2 chiều (QR) và tích hợp cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc.





Cụ thể, giấy phép lái xe mới nhỏ gọn, làm bằng vật liệu PET đảm bảo độ bền cơ học, chịu ẩm, chịu nhiệt phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường. Mẫu bằng lái mới bảo mật cao, ảnh của người được cấp bằng được in trực tiếp trên giấy phép lái xe và sử dụng công nghệ IPI mã hóa thông tin ẩn trên ảnh của người lái xe. Bằng lái mới in hoa văn bảo mật và tem chống làm giả, sử dụng chữ ký số do Ban cơ yếu Chính phủ chuyển giao để bảo mật ảnh, chữ ký và con dấu của người phê duyệt cấp giấy phép lái xe nên sẽ hạn chế tới mức thấp nhất khả năng làm giả hoặc tẩy xóa, sửa chữa. Mẫu bằng lái mới được in thêm mã quét QR vào mặt sau. Mã QR này giúp lực lượng chức năng phân biệt và xác nhận bằng giả hay thật. Ngoài ra, cảnh sát giao thông có thể sử dụng smartphone để quét mã QR này để kiểm tra thông tin về tài xế như họ tên tuổi lái xe, cơ sở đào tạo, thời gian người lái xe đã học, thậm chí có cả giữ liệu vi phạm của người lái xe để CSGT nắm rõ tình hình. Trước đó, từ ngày 25/5, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn yêu cầu các Sở GTVT thực hiện in mã QR vào GPLX. “Việc in mã QR trên mặt sau của GPLX được thực hiện từ 0h ngày 1/6/2020, GPLX in sau thời điểm trên không có mã QR là GPLX không hợp lệ, nên Tổng cục Đường bộ đề nghị các Sở Giao thông vận tải chỉ đạo cập nhật phần mềm và in GPLX theo quy định” - Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay. Việc sử dụng mã QR sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và lực lượng tuần tra, kiểm soát trong việc phát hiện các GPLX không hợp lệ và liên kết nhanh với cơ sở dữ liệu quản lý GPLX của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

