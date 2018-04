Cận cảnh “xế khủng” Victory Vision Tour 2014

Cũng giống các mẫu xe đường trường của nhiều hãng xe khác, mẫu Victory Vision Tour 2014 được thiết kế một cách to lớn và khỏe khoắn... Đầu xe nổi bật với cụm đèn pha lớn nối liền với đèn xi-nhan hai bên tích hợp cùng gương chiếu hậu. Bộ kính chắn gió điện tử có thể nâng lên, hạ xuống tùy theo ý muốn, giúp người lái an tâm kéo ga ở tốc độ cao. Logo Victory được đặt ngay ở phần ốp phía trước của xe. Cụm đồng kỹ thuật được thiết kế rõ ràng và dễ quan sát gồm: Đồng hồ hiển thị tốc độ, vòng tua máy, nhiên liệu, nhiệt độ máy theo kiểu analogue; chính giữa là màn hình LCD có chức năng ghi nhận số km đã đi... Giống các mẫu touring khác, Victory Vision Tour 2014 cũng được trang bị hệ thống thông tin giải trí chính chuyên với bảng điều khiển được đặt trên bình xăng 22,7 lít với các nút điều chỉnh radio, GPS, audio MP3. Tay lái và yên xe được trang bị hệ thống sưởi. Bên trái là công tác xi-nhan, còi, đèn và các phím điều khiển âm lượng âm thanh... Bên phải là công tắc khởi động xe, cùng các phím điều khiển chức năng của xe. Bên cạnh đó, tay lái và yên xe đều được trang bị chức năng sưởi để phục vụ các chuyến đi dài trong điều kiện thời tiết lạnh. Chiều cao yên cơ bản của Victory Vision Tour 2014 là 673mm và có thể điều chỉnh cao thấp. Kết hợp với ghi đông dài kéo gần với người lái, tạo nên tư thế ngồi thoải mái. Xe có trọng lượng khô là 394 kg. Giống như đầu xe, đuôi xe được thiết kế bề thế và vuốt nhọn về phía sau. Đáng chú ý là cụm đèn hậu hình chữ "V" cách điệu kích thước lớn, đi cùng là bộ đôi ống xả hai bên, tạo nên sự cân bằng. Bánh trước của xe được trang bị lốp kích thước 130/70-18 và lốp sau 180/60-16. Đi cùng là bộ phuộc xuôi truyền thống ty 43mm phía trước và thụt sau dạng đơn có khả năng tự điều chỉnh theo tải trọng. Victory Vision Tour 2014 được trang bị động cơ Freedom V-twin SOHC 4, thì dung tích 1.737cc sản sinh công suất tối đa 92 mã lực tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp. Để phù hợp với sức mạnh và đảm bảo an toàn, Victory Vision Tour 2014 trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS với đĩa đôi trước kích thước 300mm kết hợp cùng kẹp phanh 3 pít-tông còn phanh sau dạng đơn sử dụng kẹp phanh 2 pít-tông. Hiện nay, Victory Motorcycles đã là cái tên trôi vào quá khứ bởi tập đoàn mẹ Polaris quyết định đóng cửa nhằm tập trung phát triển Indian Motorcycles. Vì vậy, để kiếm một mẫu Victory Vision Tour 2014 tại Việt Nam là một điều rất khó.

