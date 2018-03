Dàn xe phân khối lớn quy tụ tại lễ sinh nhật CLB H.O.G Hà Nội Chapter

Nhân dịp sinh nhật tròn 4 tuổi, CLB H.O.G Hà Nội Chapter đã tổ chức sự kiện "Day of H.O.G 2018" diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Sự kiện có sự quy tụ của hơn 300 chiếc mô-tô đến từ 80 câu lạc bộ mô-tô phân khối lớn trên toàn quốc. Trong đó, có hơn 100 chiếc Harley Davidson với nhiều mẫu được độ kỳ công và độc nhất tại Việt Nam. Không chỉ là điểm hẹn hấp dẫn cho các “tín đồ” của Harley-Davidson, “Day of H.O.G 2018” còn là dịp gặp gỡ, giao lưu của các biker tại Việt Nam. Bên cạnh việc trưng bày xe, “Day of H.O.G 2018” còn tổ chức những cuộc thi thú vị dành cho các “tín đồ” của thú chơi xe phân khối lớn, gồm: buổi diễu hành, cuộc thi chạy sa hình dành cho những tay lái sở hữu kỹ năng lái xe an toàn… Trong ảnh là hai chiếc Harley Davison Police được mang nhiệm vụ dẫn đầu đoàn. Cặp đôi Harley Unltra có trị giá hơn 2 tỷ đồng/chiếc. Các mẫu Harley khác như 883, sportster... cũng góp mặt tại sự kiện quan trọng này. Ngoài ra, sự kiện cũng là dịp các biker ba miền tụ họp cùng với nhiều clb chơi motor tại Việt Nam giao lưu. Bộ ba BMW S1000rr cũng Kawasaki Z1000 và KTM RC 390 với những màu sắc riêng biệt tạo nên vẻ cá tính cho mỗi chiếc xe. Clb Sidecar cùng các thành viên của mình cũng đã đến tham gia ngày hội. Hình ảnh chiếc Harley Heritage Classic của một thành viên trong CLB H.O.G Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh khác của chương trình.

