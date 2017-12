Điểm qua những mẫu xe máy vừa ra mắt thị trường Việt Nam

1. Honda Wave RSX: Ở phiên bản mới của Wave RSX, tem xe được thay đổi và phối màu một cách tinh tế hơn, tạo nên một bộ áo mang phong cách thể thao hơn so với bản cũ. Về tổng thể mẫu xe vừa có được phong cách khỏe khoắn đặc trưng của dòng RSX mà vẫn gây được ấn tượng mới đặc biệt. Giá của phiên bản mới không có thay đổi so với Wave RSX 2017 2. Honda Winner với phối màu mới: Trước khi ra mắt phiên bản mới vào giữa tháng 12 này, Honda cho ra mắt hai phối màu mới cho phiên bản hiện tại của Winner là phối màu thể thao gồm những đường viền sắc cạnh có màu sắc tương phản, hòa hợp cùng tông màu nền cơ bản đỏ, vàng, xanh, trắng, đem lại cho mẫu xe hiệu ứng cao về mặt thị giác. Giá bán đề xuất của phiên bản thể thao ở mức 45,5 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản cao cấp của Honda Winner 150 có thêm lựa chọn màu sơn đen mờ, phối tem đỏ. Yếm xe có thêm dòng chữ LTD ( phiên bản giới hạn), toàn bộ thân xe mang màu sơn đen mờ. Phiên bản này có giá 46 triệu đồng. 3. Honda PCX mới: Mẫu xe có thiết kế thanh thoát hơn phiên bản cũ. Cụm đèn trước bố trí hai tầng, cốp rộng hơn 1 lít so với bản cũ, có tích hợp hệ thống ABS. Cụm đồng hồ cơ đã được thay đổi bằng cụm đồng hồ điện tử. Honda PCX mới được Honda Việt Nam cung cấp thêm một tùy chọn động cơ 150cc phun xăng điện tử bên cạnh động cơ 125cc. Hiện giá bán mẫu xe này tại thị trường Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ. 4. Honda Air Blade phiên bản kỷ niệm và phiên bản mới 2018: Nhằm kỷ niệm 10 năm mẫu xe Air Blade ra mắt khách hàng nước ta, Honda tung ra phiên bản đặc biệt màu đen nhám phối với họa tiết đỏ và logo "10th anniversary" của mẫu xe Air Blade với giá bán 41,59 triệu đồng. Bên cạnh phiên bản kỷ niệm, Honda cũng cho ra mắt phiên bản nâng cấp của Air Blade. Phiên bản mới có thiết kế góc cạnh hơn cùng với phối màu mới thể thao cũng như sang trọng hơn phiên bản cũ. Honda Air Blade mới có giá bán từ 37,99 - 41,59 triệu đồng. 5. Suzuki Address: là mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với mẫu Vision của Honda. Xe có thiết kế trẻ trung, năng động từ người tiền nhiệm Hayate. Mẫu xe có mức giá 28,3 triệu đồng, sử dụng động cơ 110cc có tích hợp công nghệ SEP tiết kiệm nhiên liệu. 6. Yamaha Exciter phiên bản đen nhám giới hạn: Phiên bản màu đen nhám với những đường kẻ sọc màu đỏ, toát lên vẻ năng động và không kém phần hầm hố cho mẫu xe tay côn này. Thông số kỹ thuật của phiên bản này không khác những màu khác của Exciter 150. Phiên bản đen nhám có giá đề xuất vào khoảng 45,5 triệu đồng

