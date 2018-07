Honda Aviator 2018 ra mắt thị trường Ấn Độ với giá 18,7 triệu đồng

Chiếc Honda Aviator mới được công bố chỉ 2 ngày sau khi chiếc Honda Activa-i 2018 được ra mắt với giá 50.010 INR (tương đương 16,9 triệu đồng). So với phiên bản tiền nhiệm thì chiếc Honda Aviator mới đắt hơn 1.405 INR (tương đương 475.000 đồng). Chiếc xe mới nhất của Honda có 3 phiên bản – tiêu chuẩn, phanh tang hợp kim và phanh đĩa hợp kim. Tương tự như chiếc Honda Activa 125, chiếc Honda Aviator 2018 sử dụng toàn bộ hệ thống đèn LED và đèn định vị, ổ khóa đa chức năng bao gồm mở cốp, móc treo… Nói về sự ra mắt của Aviator 2018, ông Yadvinder Singh Guleria - Phó Chủ tịch cấp cao, Bán hàng và Tiếp thị của Honda Motorcycle and Scooter India Pvt. Ltd cho biết: ‘‘Honda đang dẫn đầu về dòng xe tay ga tại thị trường Ấn Độ và chúng tôi đang liên tục mở rộng phạm vi nâng cấp trên những dòng xe tay ga khác nhau. Chúng tôi đã bổ sung thêm những tính năng hấp dẫn và tiện lợi mới, phiên bản 2018 của dòng xe nhỏ gọn Aviator và Activa-i để sẵn sàng để đem lại những trải nghiệm thoải mái nhất". Honda Aviator 2018 hiện có thêm sự lựa chọn màu sơn mới là Pearl Spartan Red bên cạnh những màu sơn đã có sẵn là Pearl Igneous Black, Matte Selene Silver Metallic và Pearl Amazing White. Ngoài màu sơn và những nâng cấp về ngoại hình thì chiếc Aviator không có gì thay đổi so với phiên bản cũ. Những đối thủ nằm cùng phân khúc với Honda Aviator bao gồm: TVS Jupiter, Suzuki Let's, Hero Duet và Hero Maestro Edge. Honda Aviator 2018 sử dụng động cơ 109cc, xi lanh đơn, 2 van sử dụng hộp số V-Matic. Động cơ được làm mát bằng không khí sản sinh công suất 8 mã lực tại vòng quay 7.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 9 Nm tại vòng quay 5.500 vòng/phút. Activa-I sở hữu bánh hợp kim 10 inch ở cả trước và sau với lốp 90/100. Honda Aviator 2018 sở hữu hệ thống treo phuộc lồng ở phía trước, giảm xóc thủy lực ở phía sau. Ở phía trước là phanh đĩa 190 mm và phanh trống 130 mm ở phía sau với hệ thống phanh CBS là trang bị tiêu chuẩn. Chiếc xe tay ga 125cc này có bình xăng dung tích 6 lít, xe có trọng lượng 106 kg và có thể đạt vận tốc tối đa 82 km/h.

