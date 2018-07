Honda Việt Nam ra mắt phiên bản giới hạn Wave Alpha 110cc giá gần 18 triệu đồng

Ngày 15/7/2018, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu phiên bản giới hạn Wave Alpha 110cc, đồng thời thực hiện chương trình bốc thăm may mắn dành cho phiên này.

Wave Alpha được biết đến là một trong những mẫu xe thành công nhất của HVN, đáp ứng được đa dạng nhu cầu của người sở hữu trong việc di chuyển hàng ngày. Tính đến nay, mẫu xe số phổ thông này đã được gần 5 triệu khách hàng trên toàn quốc tin tưởng lựa chọn, trở thành mẫu xe số bán chạy nhất của Honda Việt Nam.

Sự tin yêu không chỉ đến từ khối động cơ vận hành mạnh mẽ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội cùng tiện ích tối ưu mà còn đến từ thiết kế thân thiện, hài hòa, trong đó màu sắc đa dạng chính là điểm sáng khiến Wave Alpha đặc biệt được ưa chuộng. Dải màu của Wave Alpha trải dài từ tông nóng, trung tính đến lạnh, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn mua sắm.

Wave Alpha 110cc phiên bản giới hạn.

Vào năm 2015, trên phiên bản Wave Alpha 100 cũ, màu cam lần đầu tiên được xuất hiện trong bộ sưu tập màu sắc của mẫu xe và đã chiếm được cảm tình của không ít khách hàng, đặc biệt là khách hàng trẻ. Đến phiên bản mới Wave Alpha 110cc ra mắt năm 2017, HVN tạm ngừng sản xuất màu cam với lý do muốn dành riêng màu sắc nổi bật này cho một phiên bản giới hạn đặc biệt để đáp ứng sự yêu thích của một bộ phận khách hàng trẻ ưa chuộng màu cam và mong muốn thể hiện cá tính qua màu sắc đó.

Với lý do đó, vào ngày 15/7/2018, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu tới khách hàng Wave Alpha 110cc phiên bản giới hạn với sắc cam mới nổi bật và số lượng giới hạn chỉ 5.000 chiếc.

Về thiết kế, phiên bản giới hạn Wave Alpha 110cc sở hữu sắc cam rực rỡ và khác biệt, mang đến cho người dùng phong cách trẻ trung, năng động đầy đam mê so với những màu xe thông thường khác. Điểm nhấn màu sắc này giúp người sở hữu hoàn toàn tự tin và tràn ngập năng lượng khi lướt đi trên các con phố.

Bên cạnh đó, Honda Việt Nam bổ sung dòng chữ “Limited Edition” nổi bật trên nền họa tiết tổ ong phá cách trong thiết kế tem xe. Việc bổ sung này chính là điểm nhấn nhằm tạo sự khác biệt cho người sở hữu, mang đến vẻ kiêu hãnh và niềm tự hào khi sở hữu một mẫu xe với số lượng được sản xuất giới hạn. Với những ai muốn khẳng định cá tính và “chất” riêng thì phiên bản giới hạn mới này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Bên cạnh thay đổi màu sắc, phiên bản giới hạn Wave Alpha 110 tiếp tục duy trì thiết kế nhỏ gọn, hài hòa, cân đối, phù hợp với vóc dáng của người Việt, mang lại cảm giác lái thoải mái cho khách hàng.

Wave Alpha 110cc phiên bản giới hạn sẽ chính thức được bán ra thị trường vào ngày 7/8/2018 với giá 17,99 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Phiên bản mới vẫn tiếp tục được trang bị động cơ dung tích 110cc, đem lại hiệu suất vượt trội cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Cùng với đó, những tiện ích vượt trội vẫn được duy trì nhằm khiến khách hàng cảm thấy vui thích thoải mái trên mọi hành trình với phiên bản giới hạn Wave Alpha 110 vận hành mạnh mẽ cùng những tiện ích tối ưu bao gồm ổ khóa đa năng 3 trong 1 và 2 gương chiếu hậu được bố trí hợp lý với chiều rộng tay lái theo khoảng cách tương ứng, giúp người lái thoải mái đồng hành cùng Wave Alpha 110cc trên mọi nẻo đường.

Wave Alpha 110cc phiên bản giới hạn sẽ chính thức được bán ra thị trường vào ngày 7/8/2018 tại các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) với chế độ bảo hành mới 3 năm hoặc 30.000 km cùng giá bán lẻ đề xuất hấp dẫn: 17,99 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Do nhu cầu sở hữu một mẫu xe màu cam, đặc biệt là nhu cầu đến từ các bạn trẻ năng động, luôn mong muốn thể hiện cái “tôi” đậm cá tính của mình, đang ngày càng gia tăng nên Honda Việt Nam sẽ mang đến cho các khách hàng một chương trình bốc thăm đặc biệt để đưa họ hòa mình vào “cơn sốt màu cam” này. Với tên gọi “Sắc cam may mắn – Tự hào khác biệt”, Honda Việt Nam mong muốn những khách hàng đặc cọc và đặt mua phiên bản giới hạn Wave Alpha 110cc màu cam tại HEAD từ ngày 16 - 29/7/2018 có thể may mắn dành được cơ hội sở hữu mẫu xe đầy khác biệt này./.

Chi tiết chương trình bốc thăm "Sắc cam may mắn - Tự hào khác biệt": 1/ Thời gian: Từ ngày 7/8/2018 đến hết ngày 13/8/2018 2/ Đối tượng khách hàng và phạm vi áp dụng: Khách hàng đặt cọc và đặt mua xe Wave Alpha 110cc phiên bản giới hạn tại các cửa hàng bán xe Honda, bao gồm cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và cửa hàng bán xe máy tổng hợp. 3/ Hình thức: - Tất cả các khách hàng khi đặt cọc và đặt mua phiên bản giới hạn Wave Alpha 110cc trong thời gian và phạm vi áp dụng sẽ được tham gia bốc thăm ngẫu nhiên để tìm ra khách hàng may mắn có cơ hội mua sản phẩm. - Chương trình bốc thăm sẽ được tổ chức tại các HEAD trên khắp cả nước vào ngày 7/8/2018 để tìm ra 5.000 khách hàng may mắn. - Đặc biệt, để tăng thêm sức nóng cho “cơn sốt” màu cam này, tại HEAD có lượng đặt hàng lớn nhất còn có sự xuất hiện của đại diện Honda Việt Nam tới trao xe, giao lưu và chụp ảnh lưu niệm với các khách hàng may mắn mua được xe Wave Alpha phiên bản giới hạn. Thông tin về HEAD tổ chức buổi giao lưu sẽ được cập nhật sau trên website và fanpage của HVN. Honda Việt Nam hy vọng khách hàng sẽ hài lòng khi trải nghiệm sản phẩm và có thêm nhiều niềm vui mua sắm khi được là 1 trong 5.000 khách hàng may mắn cầm lái mẫu xe đặc biệt này. Mọi thông tin liên quan đến chương trình bốc thăm may mắn, khách hàng liên hệ theo số điện thoại (miễn phí) hoặc qua địa chỉ email sau để được hướng dẫn, giải đáp: + Số điện thoại chăm sóc khách hàng: 1800 8001 + Địa chỉ email: cr@honda.com.vn + Thời gian: Từ 07:30 đến 18:00 các ngày trong tuần, trừ ngày lễ. Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập website Công ty: www.honda.com.vn/hoặc Fanpage chính thức của Công ty: www.facebook.com/HondaVietnam để biết thêm chi tiết về chương trình và thông tin sản phẩm.

