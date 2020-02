KTM 390 Adventure 2020 sẽ ra mắt tại Malaysia vào giữa năm nay

Có rất nhiều tay đua tại Malaysia đang chờ đợi sự ra mắt của KTM 390 Adventure 2020 và thiết kế của chiếc xe "mạo hiểm" này thường được so sánh với mẫu xe 390 Duke. Và theo một số nguồn tin đáng tin cậy, Adventure 390 sẽ có mặt ở Malaysia vào giữa năm nay; chắc chắn trong nửa cuối năm - có thể chậm hơn vài tháng để xin phê duyệt về giá bán và chứng nhận của chính phủ.



Tại Philippines, KTM đã cho ra mắt phiên bản Adventure 390 với mức giá khoảng 25.530 RM (khoảng 140 triệu đồng), Mẫu KTM Adventure 390 2020 được sản xuất tại nhà máy ở Laguna, thuộc sở hữu của Ayala Corporation theo báo cáo của Top Gear Philippines. Việc giao hàng được dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2020. Sau đó tiếp theo là KTM 790 Adventure và 790 Adventure R cũng như Husqvarna Svartpilen và Vitpilen 401 cùng với Svartpilen 200.

KTM 390 Adventure đi kèm với khối động cơ xy-lanh đơn, dung tích 373cc, DOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch được cung cấp bởi EFI có thể tạo ra công suất 43 mã lực và mô-men xoắn cực đại 37 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số 6 cấp với bộ ly hợp chống trượt cơ học PASC và bộ truyền động cuối.

Hệ thống treo được thực hiện bởi phuộc đảo chiều WP Apex đường kính 43 mm với độ co giãn 170 mm và Monoshock WP Apex ở phía sau với độ co giãn 177 mm. Lớn hơn so với thông số 142 mm và 150 mm tương ứng của 390 Duke.



Hệ thống phanh Brembo của Byoust với kẹp phanh 4 piston hướng tâm, đĩa phanh 320 mm ở bánh trước và kẹp phanh đơn trên đĩa sau đường kính 230 mm. Trang bị tiêu chuẩn của xe bao gồm hệ thống ABS hai kênh của Bosch 9.1MP, ABS và chế độ off-road vô hiệu hóa ABS ở bánh sau.

KTM 390 Adventure được trang bị bình nhiên liệu có dung tích 14,5 lít - tăng 1,1 lít so với 390 Duke. KTM tuyên bố trọng lượng khô của 390 Adventure là 158 kg và chiều cao yên là 855 mm với 2 tùy chọn màu có sẵn: Cam và trắng.



Một nguồn tin riêng được hé lộ từ KTM Malaysia rằng, KTM 390 Adventure đến 2020 sẽ có giá trên 30.000 RM (khoảng 165 triệu đồng). Ngoài ra, 390 Duke hiện đang có mặt tại các đại lý bán lẻ ở Malaysia với giá 28.800 RM (khoảng 158 triệu đồng), chưa bao gồm phí thuế đường bộ, bảo hiểm hoặc đăng ký./.