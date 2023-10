170 thanh giằng trụ điện cao thế ở Khánh Hòa bị đánh cắp

Kẻ gian trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà vừa tháo lấy hơn 170 thanh giằng tại 8 cột điện cao thế 110kV, để lại mối lo lớn cho đơn vị quản lý vận hành lưới điện.

Lực lượng chức năng làm rõ vụ trộm thiết bị trụ điện cao thế

8 trụ điện cao thế tập trung tại khu vực các xã Ninh Ích và Ninh An, thị xã Ninh Hòa bị kẻ gian tháo trộm hàng trăm bulong và thanh giằng cột điện, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn vận hành lưới điện trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Khu vực xảy ra vụ việc thuộc đường trục chính cấp điện cho trạm 220kV Vân Phong đến trạm 110kV Hyundai Vinashin, trạm 110kV Ninh Thủy và trạm 110kV BOT Vân Phong.

Vít nối giữa trụ điện cao thế và dây tiếp địa bị tháo

Thống kê sơ bộ, có 170 thanh giằng với gần 350 bulong của 8 trụ điện bị kẻ gian tháo đi. Ước tính tổng trị giá thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Theo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa việc mất trộm những thanh giằng chịu lực tại các cột điện đe dọa nghiêm trọng đến an toàn vận hành lưới điện cấp nguồn cho các nhà máy trong Khu kinh tế Vân Phong, trong đó, có Công ty đóng tàu Huyndai Việt Nam. Riêng đối với các vụ trộm xảy ra ở cột điện 110 kV, rất nhiều người thậm chí còn không dám nghĩ đến... hậu quả.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Xí nghiệp Lưới điện Cao thế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an thị xã Ninh Hòa đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, khoanh vùng, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn để điều tra vụ việc. Điện lực Khánh Hòa đã điều công nhân và đưa vật tư lên thay mới các thanh giằng, con ốc...

Có 8 trụ điện cao thế đã bị trộm thanh giằng

UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương, các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý những trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Điện lực Khánh Hòa cũng đề nghị các địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tham gia bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện truyền tải.