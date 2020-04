18 tháng tù cho chủ quán cà phê chống người thi hành công vụ

Sáng nay, 24/4, Tòa án nhân dân huyện Vân Canh (Bình Định) đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 18 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Thiện, 37 tuổi, trú ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định can tội “chống người thi hành công vụ”.

Bị can Thiện tại cơ quan Công an.

Theo cáo trạng, vào khoảng 7h30 phút ngày 11/4, Tổ phản ứng nhanh và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBND thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh có đợt kiểm tra việc thực hiện chủ trương giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Khi Tổ công tác đi ngang quán cà phê “Ba cô gái”, do Nguyễn Văn Thiện làm chủ, thấy tại quán có đông người uống cà phê (khoảng trên 10 người) nên vào nhắc nhở và yêu cầu Thiện chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch.

Thay vì tuân thủ, Thiện đã chạy ra sau nhà lấy phảng phát bờ ra đe dọa rồi đuổi đánh ông Lê Mai Duy, công an viên, chạy ra phía trước quán. Sau đó, Thiện vào nhà cất phảng phát bờ rồi ra cốp ôtô của mình lấy 1 cây dao vào tiếp tục đuổi chém công an thị trấn Vân Canh đến ngã ba quốc lộ 19C cách quán khoảng 100m.



Tổ công tác đã báo cáo bà Lê Hiếu Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Canh, đến giải quyết. Khi bà Nam đến giải thích, Thiện đã có hành vi không hợp tác, lúc bà Nam ra ngoài còn lớn tiếng chửi bới, xúc phạm.

Sau đó, trong lúc Tổ công tác lập biên bản tại bên trong quán, Thiện dùng ghế nhựa đánh ông Võ Thành Long, công an viên, trúng tay gây thương tích. Nhận được tin, Tổ công tác Công an huyện Vân Canh đã đến hiện trường, khống chế bắt giữ Thiện đưa về trụ sở làm việc.

Trước đó, vào ngày 4/4, Thiện cũng đã được Tổ công tác yêu cầu cam kết thực hiện nội dung đóng cửa cơ sở kinh doanh nhưng Thiện không chấp hành.

Được biết, Nguyễn Văn Thiện là đối tượng có 4 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và 1 lần đưa đi giáo dưỡng. Trước Tết Canh Tý, cũng tại quán cà phê của Thiện, lực lượng Công an đã phát hiện vụ đánh bạc ăn tiền. Khi Công an làm việc thì Thiện cùng người nhà của mình chống đối và cũng đã bị Công an huyện nhắc nhở./.