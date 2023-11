2 xe ô tô đâm nhau trực diện ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt khẩn cấp 2 tài xế

Theo Công an TP. Bà Rịa,tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trước đó vào lúc 18h30 phút ngày 20/11, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, thuộc khu phố 5, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa xảy ra vụ việc 2 ô tô đâm trực diện.

Ô tô do người phụ nữ điều khiển bị hư hỏng phần đầu sau cú đâm trực diện (ảnh: CABR)

Công an TP Bà Rịa xác định, ô tô biển số 60A 86.048 do chị P.H.B.T., 31 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai điều khiển và ô tô biển số 72A 34.335 do anh N.Đ.K, ngụ TP. Bà Rịa điều khiển.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi đi đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, chị T. đã điều khiển ô tô tông vào đuôi ô tô do anh K. điều khiển. Vì bị tông nên anh K. quay đầu xe tông thẳng vào đầu xe chị T. Sau đó, cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả là 2 xe ô tô bị hư hỏng.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại một phần diễn biến vụ việc, tài xế xe Lexus liên tục lùi xe lấy đà, ít nhất 2 lần nhấn ga, tông mạnh vào một chiếc ô tô 5 chỗ Sau đó, tài xế chiếc Lexus đánh lái sang phải, rời khỏi hiện trường.