3 bị cáo mua bán hơn 31 tấn tôn làm giả nhãn hiệu lĩnh án

Ngày 27/4, TAND tỉnh Thái Nguyên đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", với ba bị cáo là Nguyễn Minh Hưng (SN 1983, Thái Bình), Lê Văn Hùng (SN 1984, Thái Nguyên) và Phan Tuấn Anh (SN 1986, Thái Bình).

Bản án xác định, ngày 22/10/2021, cơ quan công an kiểm tra Công ty sản xuất và thương mại thép Hùng Cường do bị cáo Hùng quản lý và phát hiện hơn 31 tấn tôn mạ màu dán tem nhãn của Công ty Tôn Phương Nam (tương đương 8 cuộn tôn), nhưng không do doanh nghiệp này sản xuất.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định bị cáo Hưng là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty tôn Vikor (ở Thái Bình) và Tuấn Anh là nhân viên kinh doanh dưới quyền. Cả 2 còn là cộng tác viên bán hàng cho Công ty Kim khí Thái Bình.

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Khai tại toà, bị cáo Hùng cho biết mua số tôn này từ bị cáo Hưng và Tuấn Anh với mức giá 440 triệu đồng, rẻ hơn so với thị trường. Việc mua bán không có hoá đơn, chứng từ và chỉ có một biên bản giao nhận do Tuấn Anh giao cho Hùng. Theo kết luận giám định, 8 cuộn tôn mạ màu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và dán nhãn giả thương hiệu Tôn Phương Nam, tương ứng với giá trị hàng hóa thật là hơn 1,1 tỷ đồng.

Thấy số tôn không có nhãn mác, Hùng đã đi đặt in tem nhãn Tôn Phương Nam để tạo lòng tin cho khách hàng với mức giá 150.000 đồng. Sau đó, Hùng đem số tem nhãn giả này dán vào tôn để khách hàng tin tưởng vào thương hiệu.

"Khi mua số hàng hoá này thì bị cáo không thấy nhãn mác. Bị cáo thấy rẻ thì mua và chỉ biết Hưng, Tuấn Anh làm ở công ty tôn tại Thái Bình, chứ không biết số tôn này ở đâu ra". - Lê Văn Hùng khai trước toà.

Bị cáo Tuấn Anh khai chỉ có trách nhiệm chuyển số tôn để giao cho Hùng. Sau đó, Tuấn Anh thu về 440 triệu đồng và được cấp trên là bị cáo Nguyễn Minh Hưng chia cho 7 triệu đồng. Trong khi đó, bị cáo Hưng khai mua số tôn trên của một người ở Hải Phòng.

Tại tòa, đại diện công ty Tôn Phương Nam không đồng ý với tội danh trên, cho rằng 3 bị cáo phạm tội "Buôn bán hàng giả". Luật sư cũng kiến nghị làm rõ người sản xuất ra 8 cuộn tôn giả nói trên rồi bán cho các bị cáo để tránh bỏ lọt tội phạm.

Toàn cảnh phiên xét xử phúc thẩm.

Sau phiên sơ thẩm, Công ty Tôn Phương Nam kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm hủy án để điều tra lại, làm rõ nguồn gốc 8 cuộn tôn giả tang vật đồng thời xác định lại tội danh của các bị cáo.

Về nguồn gốc 31 tấn tôn, kiểm sát viên cho hay tòa từng trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ vấn đề này nhưng “không có căn cứ tiến hành các biện pháp khác với công ty, pháp nhân liên quan”.

Ngoài số tôn trên, bị cáo Hùng khai từng mua từ Tuấn Anh 2 lần tổng cộng 10 cuộn tôn giả thương hiệu Tôn Phương Nam để về bán kiếm lời và đã tiêu thụ hết. "Điều này thể hiện việc mua bán hàng giả xảy ra nhiều lần, trong thời gian dài và có tổ chức từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ". - Luật sư Nguyễn An Nhân, đại diện cho Tôn Phương Nam trình bày tại toà.

Sau 1 ngày xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Thái Nguyên quyết định tuyên các bị cáo y án sơ thẩm, bác kháng cáo của đại diện Tôn Phương Nam. Theo đó, toà tuyên phạt Nguyễn Minh Hưng mức án 30 tháng tù treo; Lê Văn Hùng lĩnh 18 tháng tù treo và Phan Tuấn Anh án 24 tháng tù treo cùng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Ngoài ra, các bị cáo bị hình phạt bổ sung gồm Hưng bị phạt 100 triệu đồng, Tuấn Anh 70 triệu và Hùng 50 triệu để sung công./.