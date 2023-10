3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị đề nghị truy tố

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và 8 cán bộ cấp dưới tiếp tục bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 12/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố các bị can trong vụ án tại dự án Oceanus của Tập đoàn Mường Thanh.