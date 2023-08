3 đối tượng nữ giới mang heroin từ Sơn La vào Đắk Lắk tiêu thụ

Tại Cơ quan công an, Hạng Thị Trú (sinh năm 1977, trú tại bản Cột Mốc, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) khai nhận cùng với Phàng Thị Vua và Cứ Thị Chứ (tên gọi khác là Cứ Thị Dâu), cùng sinh năm 1999 và cùng trú tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) mang 1 bánh heroin vào tỉnh Đắk Lắk để bán kiếm lời.

Khi đến xóm Xà Lính, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình), do lo sợ bị phát hiện nên đã cất giấu ma túy vào khe đá rồi Trú đi về nhà em gái tại bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ. Còn Vua và Chứ lẩn trốn trên địa bàn. Do lo sợ bị lực lượng chức năng phát hiện nên Trú đã ra cơ quan Công an tự thú.

3 đối tượng Trú (áo đỏ), Vua và Chứ cùng tang vật tại cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Hạng Thị Trú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã tiến hành truy xét 2 đối tượng người Lào và phối hợp với Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) truy tìm vật chứng. Kết quả khám nghiệm hiện trường đã thu giữ 1 bánh heroin có khối tượng hơn 315 gam, 2 điện thoại di động, cùng một số vật chứng liên quan khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vân Hồ sau đó đã ra quyết định tạm giữ đối với Hạng Thị Trú; lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phàng Thị Vua và Cứ Thị Chứ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.