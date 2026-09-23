3 người tại Đắk Lắk bị khởi tố vì đổ hơn 6.000 tấn xà bần, chất thải trái phép

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường nắm tình hình, phát hiện, điều tra các hành vi thu gom, vận chuyển, tập kết, chôn lấp, đổ xà bần, chất thải trái quy định.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 3 vụ án, 3 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự. Tổng khối lượng chất thải rắn thông thường bị đổ trái quy định tại 3 địa điểm là hơn 6.000 tấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quốc Tiến (phải) và Phạm Đình Hài (trái) về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trong đó, chất thải được phát hiện tại khu vực Đồi Trần Quý Cáp, buôn Kô Siêr, phường Tân Lập và khu đất trống thuộc Tổ dân phố 3 Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cùng với quá trình đô thị hóa và xây dựng các công trình, lượng chất thải từ hoạt động thi công, cải tạo, phá dỡ như xà bần, đất đá, vật liệu phế thải ngày càng lớn. Nếu không được thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định, loại chất thải này có thể gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Hiện trường đổ chất thải rắn trái quy định tại khu vực Đồi Trần Quý Cáp, buôn Kô Siêr, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Qua các vụ án, lực lượng chức năng ghi nhận một số trường hợp lợi dụng khu đất thấp, vùng trũng để tập kết, đổ chất thải. Địa hình khuất, khó quan sát từ bên ngoài khiến hành vi vi phạm có thể kéo dài trước khi bị phát hiện.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý 3 vụ án theo quy định pháp luật; đồng thời tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, tiếp nhận thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Hiện trường đổ chất thải rắn thông thường trái quy định tại khu vực đất trống Tổ dân phố 3 Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị người dân khi phát hiện hoạt động vận chuyển, đổ, chôn lấp chất thải có dấu hiệu vi phạm kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, xử lý.

Bắt quả tang 2 xe tải lén lút đổ chất thải hầm cầu ra vườn tràm VOV.VN - Lực lượng công an vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường tại khu vực vườn tràm thuộc phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai (trước là huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).