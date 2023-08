3 thiếu niên vào trường học trộm cắp 2 cây vàng

Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu vừa bắt 3 thiếu niên trên địa bàn để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản tại Trường Tiểu học Nậm Cuổi. Các đối tượng bị bắt gồm: Lừ Văn T, Vàng Văn C, cùng sinh năm 2010 và Vàng Văn H, sinh năm 2008, trú tại xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ.

Các đối tượng đều là thiếu niên trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 27/7, Công an xã Nậm Cuổi tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Nguyên, sinh năm 1976, trú tại bản Cuổi Nưa về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phòng làm việc của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học xã Nậm Cuổi.

Theo thông tin trình báo, số tài sản bị mất trộm gồm: 2 sợi dây chuyền vàng, 6 chiếc nhẫn vàng, 1 đôi bông tai, ước tính khoảng 2 cây vàng, với giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Hiện trường vụ trộm cắp tài sản.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Sìn Hồ đã cử lực lượng phối hợp với Công an xã Nậm Cuổi điều tra, xác minh và khoanh vùng đối tượng nghi vấn là Lừ Văn T, Vàng Văn H, và Vàng Văn C. Lập tức các đối tượng được triệu tập về cơ quan công an để làm việc.

Tại đây các đối tượng khai nhận: do thường xuyên vào trường chơi, nên biết thời điểm này trong trường không có người trông coi nên đã phá khoá, cạy tủ để trộm cắp số tài sản trên.

Vật chứng thu giữ được.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.