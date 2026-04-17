4 thanh niên đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Ngày 17/4, Công an Hà Nội cho biết, trước đó Công an xã Đa Phúc tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích tại thôn Ba Hàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 12/4, Nguyễn Anh Thái (SN 2004) rủ Nguyễn Hồng Quang (SN 2001), cùng trú tại thôn Tiên Tảo, xã Đa Phúc, đến quán ăn đêm của Nguyễn Thành Lâm (SN 2000).

Các đối tượng và hung khí

Tại đây, Thái kể lại mâu thuẫn trước đó liên quan đến việc xô xát với người thân của Quang. Sau đó, Quang gọi thêm Nguyễn Tuấn Anh (SN 2001) đến để “giải quyết”. Tuy nhiên, các bên nhanh chóng xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Chưa dừng lại, các đối tượng còn tiếp tục tìm hung khí nhằm gây thương tích. Rất may, người dân đã kịp thời can ngăn và báo lực lượng công an, buộc nhóm này phải giải tán. Hậu quả, Lâm và Tuấn Anh bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đa Phúc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số tang vật liên quan.

Hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.