8 đối tượng tung tin thất thiệt về dịch bệnh viêm phổi cấp bị xử lý

Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đến nay dịch bệnh đã lan rộng ra 30/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và đã lây lan ra 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận làm việc với bà Nguyễn Thị Liên Dung. người đăng tin sai sự thật về số người bị nhiễm virus corona - Ảnh: Tuổi Trẻ

8 trường hợp bị xử lý vì đưa tin sai sự thật



Lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh một số đối tượng đã phát tán lên không gian mạng các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc tình hình liên quan đến dịch bệnh diễn biến tại Việt Nam gây hoang mang trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Trong đó, tính đến ngày 29/1 đã có 7 địa phương xử lý 8 trường hợp đăng tin sai sự thật.

Cụ thể, trưa ngày 28/1, Công an Bình Thuận đã triệu tập chị Nguyễn Thị Liên Dung, 34 tuổi, trú phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận về việc chị này tung tin “có 6 người nghi nhiễm virus corona đang được cách ly tại bệnh viện đa khoa An Phước” để xử lý.

Tại trụ sở Công an phường Phú Tài, Dung thừa nhận sự việc và mục đích là để gây sự chú ý trên trang facebook cá nhân.

Cũng trong ngày 28/1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với Trần Văn Tùng, 22 tuổi, để làm rõ việc ngày 27/1, anh này đã đưa lên tài khoản Facebook cá nhân Trần Tùng của mình thông tin "tại Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu có hai người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona". Kèm theo thông tin này là hình ảnh phòng cấp cứu của Bệnh viện Lê Lợi. Thông tin này được Tùng "tag" cho 7 người khác và chỉ vài chục phút sau đã có gần 500 lượt chia sẻ.

Sau 40 phút đăng sai, Tùng đã gỡ bỏ dòng trạng thái trên. Tuy nhiên, thông tin thất thiệt này đã làm cho người dân Vũng Tàu hoang mang và rất nhiều du khách có ý định đến đây du xuân, nghỉ ngơi đã hủy bỏ chuyến đi.

Cùng ngày, Phòng Thông tin - Báo chí xuất bản, Sở Thông tin và truyền thông Lào Cai làm thủ tục xem xét xử lý hai cá nhân có hai trang facebook, một do Đoàn Thị Kim T. và một do Vũ Thùy D là chủ tài khoản đã đưa thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh do virus corona gây ra.

Cụ thể, với trang facebook của cá nhân có tên “Gia Bảo”, Đoàn Thị Kim T đã đưa thông tin: “Đại dịch đã đến cửa khẩu Lào Cai...” và với trang facebook của cá nhân có tên “Tổng Kho Buôn Quảng Châu”, Vũ Thùy D đã thông tin: “Dịch bệnh đã lan đến Hà Khẩu - Lào Cai. Quá đáng sợ…”.

Dòng trạng thái đưa thông tin sai sự thật trên facebook "Trần Tùng"- Ảnh chụp lại màn hình.

Trên dòng trạng thái (status), hai trang facebook của T và D đã đưa hình ảnh các lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để minh họa. Việc đưa thông tin không đúng sự thật đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi hai trang facebook cá nhân trên đăng thông tin, cơ quan chức năng đã liên hệ yêu cầu chủ tài khoản gỡ bỏ thông tin không đúng sự thật. Cả hai đối tượng này đã lập tức gỡ bỏ những thông tin mình đăng tải....

Người dùng mạng nên tiếp cận thông tin chính thức từ Bộ Y tế



Nhận định về vấn đề này, Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, các đối tượng này nắm các thông tin không chính xác và muốn tự đưa thông tin lên để thu hút nhiều người theo dõi nhằm mục đích cá nhân. Đại tá Minh khuyến cáo, người sử dụng mạng xã hội, muốn tiếp cận thông tin về dịch cúm corona này nên tiếp cận vào các trang thông tin chính thống như trang Bộ Y tế để chúng ta có được thông tin đầy đủ, chính xác và nhanh nhất.

Liên quan đến nội dung này, ngày 29/1, Bộ Công an tiếp tục có công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Nội dung công điện cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh,..../.