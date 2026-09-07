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9 cán bộ bảo vệ rừng bị khởi tố vì nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Thứ Hai, 19:58, 07/09/2026
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VOV.VN - Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả về hành vi “Nhận hối lộ”; khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về các hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Trước đó, ngày 16/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại Công ty TNHH TMV Nông Huyền, ở xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, do bà Nguyễn Thị Nga Huyền, 49 tuổi, làm Giám đốc.

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Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường tại Công ty TNHH TMV Nông Huyền.

Tại doanh nghiệp, Công an phát hiện, thu giữ hơn 195 m3 gỗ các loại và hơn 3.500 ster củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Bà Huyền khai nhận số lâm sản này được mua từ nguồn thanh lý của các cơ quan Nhà nước, người dân khai thác trong rừng tự nhiên hoặc từ vườn trồng để chế biến, băm dăm bán kiếm lời.

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Bà Nguyễn Thị Nga Huyền, Giám đốc Công ty TNHH TMV Nông Huyền bị khởi tố về các hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Kết quả điều tra xác định, trong số gỗ và củi không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, có hơn 148 m3 gỗ thuộc loài thực vật rừng thông thường và hơn 19 m3 gỗ thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA.

Mở rộng điều tra, Công an xác định để số lâm sản không rõ nguồn gốc được vận chuyển qua các chốt, trạm và đưa về kho bãi, bà Huyền đã “chung chi”, hối lộ định kỳ 10 triệu đồng mỗi tháng cho các cán bộ tại Phân trường 1, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả.

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Ông Nguyễn Viết Trường, Phó trưởng phụ trách Phân trường 1, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả bị khởi tố về hành vi "Nhận hối lộ".

Phân trường 1 do Nguyễn Viết Trường, 37 tuổi, trú tại xã Ea H’leo, phụ trách. Theo điều tra, sau khi nhận tiền, các cán bộ bảo vệ rừng tạo điều kiện cho xe chở gỗ đi qua lâm phần được giao quản lý mà không kiểm tra, xử lý; nếu phát hiện vi phạm thì tìm cách giải quyết cho phương tiện tiếp tục lưu thông.

Sau khi thống nhất việc nhận tiền, lãnh đạo Phân trường 1 giao Lê Văn Hoàng, 34 tuổi, nhân viên quản lý bảo vệ rừng, trực tiếp liên hệ với bà Huyền để đôn đốc việc chuyển tiền hằng tháng. Các khoản tiền hối lộ được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu giao dịch.

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Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Bước đầu, Công an làm rõ từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch, với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Số tiền này được chia cho các nhân viên của Phân trường 1, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

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Khởi tố 3 đối tượng đưa, nhận hối lộ để khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi đưa hối hộ và nhận hối lộ liên quan đến vụ khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 780, lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk, xã Krông Á.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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