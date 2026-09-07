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Đề nghị truy tố ông chủ Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

Thứ Hai, 17:51, 07/09/2026
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VOV.VN - Bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, vừa bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố vắng mặt.

Ngày 4/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 22/BKL-ANDT-P4.

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Bị can Nguyễn Công Minh.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can: Nguyễn Công Minh (SN 1972 tại Hà Tĩnh); Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh; Số CCCD: 042072016973 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an cấp ngày 25/3/2022; Nơi thường trú: Khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay thuộc phường Bình Phước, TP. Đồng Nai).

Cơ quan Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022.

Trọng Phú/VOV.VN
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