English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

An Giang: Bắt nghi phạm giết người, cướp 450.000 đồng ở biên giới

Chủ Nhật, 14:44, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

Huỳnh Nhật Hào bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ, sau khi đầu thú và khai nhận sát hại Huỳnh Văn Hai để cướp 450.000 đồng tại khu vực biên giới. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Hào về hành vi “Giết người”.

Sáng 30/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, khám phá, bắt giữ được đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản trên khu vực biên giới.

Trước đó, ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo của Công an xã Khánh Bình về vụ người dân phát hiện thi thể nam giới đang trong thời kỳ phân hủy nằm dưới đám cỏ tại khu vực biên giới thuộc tổ 1, ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

an giang bat nghi pham giet nguoi, cuop 450.000 dong o bien gioi hinh anh 1
Hiện trường vụ án.

Xác minh, điều tra ban đầu xác định nạn nhân là Huỳnh Văn Hai (SN 1976, cư trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang). Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm bằng vật sắc nhọn. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở khu vực biên giới gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến việc giao thương đi lại, làm ăn của bà con khu vực biên giới. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSCĐT Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Khánh Bình tiến hành điều tra truy xét đối tượng gây án, nhằm kịp thời trấn an dư luận.

Qua xác minh, Huỳnh Văn Hai hàng ngày bán vé số dạo tại địa phương và khu vực biên giới. Hai thường hay qua lại biên giới để bán vé số, cờ bạc và có quen biết một số đối tượng người Campuchia gốc Việt sinh sống ở khu vực dọc theo biên giới.

Từ những thông tin về bị hại, Ban Chuyên án nhận định đối tượng gây án có thể lẩn trốn qua bên kia biên giới. Ban giám đốc đã chỉ đạo Tổ công tác do Thượng tá Dương Thái Nhân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Tổ trưởng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cùng các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, Tổ công tác nhanh chóng xác định Huỳnh Nhật Hào (SN 2002, đang sinh sống tại ấp Chrey Thom, Phường SamPeou Poun, thành phố SamPeou Poun, tỉnh KanDal, Vương quốc Campuchia) là đối tượng tình nghi vấn liên quan đến vụ án.

Qua công tác tuyên truyền, vận động cùng với sự tập trung truy xét của lực lượng Công an, thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, nên Hào đã đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hào khai nhận, do Hai thường xuyên qua lại khu vực Hào sinh sống để bán vé số nên Hào biết Hai. Khoảng tháng 7/2026, Hào cho Hai vay 2 triệu đồng để lấy tiền mua vé số bán. Sau đó, nhiều lần gặp Hai đòi lại nhưng Hai không trả.

an giang bat nghi pham giet nguoi, cuop 450.000 dong o bien gioi hinh anh 2
Cán bộ Công an làm việc với Huỳnh Nhật Hào.

Sáng 3/8, qua thăm dò Hào biết Hai có tiền trong người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện, trên đường Hào chở Hai đến khu vực bờ sông Bình Di (thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình), thì Hào dừng xe lại rồi bất ngờ giật lấy cái bóp của Hai đang đeo trên người để lấy tiền. Lúc này, Hai tri hô “Cướp, cướp!”, Hào đến xe mô tô mở cốp lấy cây dao Thái Lan đến đâm Hai nhiều nhát. Khi thấy nạn nhân đã bất tỉnh, Hào lấy hết số tiền trong bóp của Hai được 450.000 đồng. Sợ người đi đường phát hiện, Hào kéo xác Hai ra phía sau nhà kho gần đó giấu rồi sau đó chạy xe bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Nhật Hào về hành vi “Giết người”.

Theo Trần Lĩnh - Tiến Tầm/Công an nhân dân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 3 thiếu niên dùng kiếm, gậy kim loại cướp tài sản
Khởi tố 3 thiếu niên dùng kiếm, gậy kim loại cướp tài sản

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 3 thiếu niên về tội cướp tài sản sau khi các đối tượng dùng kiếm và gậy kim loại chặn đường, đánh 3 thiếu niên để cướp điện thoại, đập phá xe đạp điện rồi tiếp tục trộm một xe máy tại Cao Bằng.

Khởi tố 3 thiếu niên dùng kiếm, gậy kim loại cướp tài sản

Khởi tố 3 thiếu niên dùng kiếm, gậy kim loại cướp tài sản

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 3 thiếu niên về tội cướp tài sản sau khi các đối tượng dùng kiếm và gậy kim loại chặn đường, đánh 3 thiếu niên để cướp điện thoại, đập phá xe đạp điện rồi tiếp tục trộm một xe máy tại Cao Bằng.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên liên tiếp gây ra 2 vụ cướp tài sản
Khởi tố nhóm thanh thiếu niên liên tiếp gây ra 2 vụ cướp tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên liên tiếp gây ra 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn xã Phú Bình.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên liên tiếp gây ra 2 vụ cướp tài sản

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên liên tiếp gây ra 2 vụ cướp tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên liên tiếp gây ra 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn xã Phú Bình.

Bắt 2 đối tượng trộm xe máy làm phương tiện cướp giật tài sản
Bắt 2 đối tượng trộm xe máy làm phương tiện cướp giật tài sản

VOV.VN - Công an phường Khương Đình, Hà Nội nhanh chóng truy xét, làm rõ 2 đối tượng cướp giật chiếc iPhone 16 ProMax của một cô gái trên phố Bùi Xương Trạch. Hai đối tượng còn khai nhận trước đó đã trộm một xe máy để làm phương tiện gây án.

Bắt 2 đối tượng trộm xe máy làm phương tiện cướp giật tài sản

Bắt 2 đối tượng trộm xe máy làm phương tiện cướp giật tài sản

VOV.VN - Công an phường Khương Đình, Hà Nội nhanh chóng truy xét, làm rõ 2 đối tượng cướp giật chiếc iPhone 16 ProMax của một cô gái trên phố Bùi Xương Trạch. Hai đối tượng còn khai nhận trước đó đã trộm một xe máy để làm phương tiện gây án.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật