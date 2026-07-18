4 thanh niên cướp tài sản sa lưới sau ít giờ gây án ở Hà Nội

Ngày 18/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Hương Sơn đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Hương Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh N.L.H. (SN 2007, trú tại xã Hương Sơn) về việc bị một nhóm thanh niên cướp tài sản.

4 đối tượng và một số tang vật tại cơ quan công an

Theo trình báo, khi anh H. điều khiển xe mô tô đến khu vực thôn Trung Tuyết, xã Hương Sơn (TP Hà Nội) thì bị 4 thanh niên chặn đường, cướp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hương Sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gồm: B.V.T. (SN 2004, trú xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ), N.H.N. (SN 2009, trú thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn, TP Hà Nội), N.Q. (SN 2009, trú xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) và Đ.V.H. (SN 2007, trú thôn Hưng An, xã Hương Sơn, TP Hà Nội).

Hiện Công an xã Hương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.