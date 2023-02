Án mạng nghiêm trọng tại Lâm Đồng: 2 người chết, 2 người bị thương

Người phụ nữ bị sát hại, phi tang xác tại bãi rác ở Long An

VOV.VN - Trưa nay (24/2), Công an huyện Thạnh Hóa vẫn đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An điều tra, truy xét làm rõ nghi phạm sát hại một người phụ nữ rồi phi tang xác ở bãi rác.